Poursuivi pour des faits antérieurs à sa fonction de président de la Fédération malienne de football (Fémafoot), qu’il assume depuis 2019, Mamoutou Touré “Bavieux” peut compter sur le soutien des membres du comité exécutif de l’instance dirigeante du football national. Ceux-ci le lui ont démontré à travers un communiqué de presse dans lequel ils dénoncent une cabale orchestrée par “les opposants” du président, candidat à sa propre succession pour le scrutin du 29 août prochain.

Dans ledit communiqué de presse, la Fémafoot annonce avoir pris connaissance avec stupéfaction de l’émission d’un mandat de dépôt, le mercredi 9 août, à l’encontre de son président pour des faits qui “remonteraient à ses fonctions antérieures” de directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale du Mali. “La Fémafoot relève que cette arrestation fait suite à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux depuis plus d’un mois et alimentées par les opposants de Mamoutou Touré”, croit savoir le communiqué rappelant son “attachement au principe de la présomption d’innocence” qui doit bénéficier en tout temps à toute personne accusée et, dans le cas présent, à son président.

Selon le 1er vice-président qui a signé le communiqué, la Fémafoot va poursuivre son travail dans l’intérêt du football national et de ses acteurs. “L’affaire en cours n’a pas d’impact sur le fonctionnement de la Fédération”, a rassuré Kassoum Coulibaly “Yambox”.

En cette période difficile pour leur président, les membres du comité exécutif ont tenu à “témoigner leur soutien unanime à Mamoutou Touré”, peut-on lire.

A C.

