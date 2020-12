Le statut élaboré par la commission de relecture et d’élaboration des textes de la FEMAFOOT a été remis au président de la fédération malienne de footbal,l M. Mamoutou Touré dit Bavieux. Si les anciens textes étaient considérés comme caducs, le tout nouveau fait partie des textes harmonisé comme souhaité par la FIFA et la CAF.

Le jeudi 03 décembre 2020 a été un jour mémorable dans le cours de la fédération Malienne de football, à en croire les premiers responsables et les membres de la commission de relecture et d’élaboration des textes de notre sport roi. Selon le patron du football malien, Mamoutou Touré dit Bavieux, quand ils sont arrivés à la direction de la fédération, les textes qui régissaient la structure ne répondaient pas aux recommandations de la FICA et de la CAF, ils étaient considérés comme les plus dépassés en Afrique. Mais pour égaler les autres pays, il a fallu cette relecture et d’élaboration des textes par une commission composée de certains cadres de football, félicitée par le président pour la mission accomplie.

A la faveur de cette remise du nouveau texte, Bavieux a rappelé quelques phrases du Vieux Cheick Kouyaté qui fut un grand monsieur du football malien. Pour le président, le football malien avait forcément besoin d’un texte en harmonie avec les autres textes du football mondial.

Selon le président de la FEMAFOOT, la commission a pu dégager 18 dossiers qui aujourd’hui soutiennent les intérêts du football malien dans son ensemble. Il a précisé qu’aucun pays en pays en Afrique n’a encore les 18 dossiers au complet, alors que certains ont 14, d’autres, 15. Ce qui classe ipso facto le Mali parmi les meilleurs avec ces dossiers.

Même la FIFA a été surprise de voir que la commission a pu faire en un temps record ce travail.

Après avoir remercié la FIFA et la CAF pour leur confiance, le président de la FEMAFOOT a aussi remercié le Ministre des Sports pour la confiance. Ce nouveau texte, s’il venait à être adopté par les responsables du football, permettra de rehausser le niveau du football malien.

Seydou Koné (Stagiaire)

