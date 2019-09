Pour la première fois dans l’histoire du basketball mondial, un africain, un malien du nom d’Hamane Niang a été élu à la tête de la Fédération internationale de basketball (FIBA-Monde). C’était le jeudi 29 août 2019 à l’issue du XXIème congrès de la FIBA tenu à Beijing en Chine.

Conformément à sa détermination et son dévouement pour la cause d’un fils du pays, le Gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports a porté des deux mains la candidature de notre compatriote, Hamane Niang jusqu’au sacre final à la tête de la FIBA-Monde.

Cela a debuté lors de la visite d’une forte délégation de Fiba-Monde dans notre capitale en juillet dernier. Une délégation reçue successivement par le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita et le Premier ministre, Dr Boubou Cissé. A laquelle délégation, les plus hautes autorités du pays ont exprimé leur soutien à la candidature de l’ancien président de la FMBB, de Fiba-Afrique et ministre des Sports, Hamane Niang. Ce quitus des autorités maliennes s’est traduit en actes concrets, avec l’organisation dans la capitale malienne de la 1ère édition de l’Afrobasket Chan entre les différents pays du continent et la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré au congrès électif de la FIBA-Monde. Un congrès à l’issue duquel, le malien Hamane Niang a été élu à l’unanimité par acclamation des déléguésdes 156 fédérations nationales présentes comme président de la fédération internationale de basketball.

Visiblement heureux de cette confiance placée en sa modeste personne, Hamane Niang s’est exprimé en ces termes : « Je tiens sincèrement à remercier les fédérations nationales pour la confiance qu’elles ont placé en moi aujourd’hui ».Animé d’un esprit d’humilité et conscient de cette responsabilité, il a promis, de se consacrer exclusivement aux missions de la FIBA tout au long de son mandat et de servir les intérêts de leur sport adoré aux quatre coins du monde.

Pour lui, une fois maintenant à la tête de l’instance dirigeante du basketball, il lui reviendra de continuer à endosser un rôle de leader dans le développement de cette discipline. « Ensemble, nous pouvons devenir la communauté sportive la plus populaire du monde » a-t-il affirmé.

Par ailleurs, il faut noter que l’allemand, Ingo Weiss, a été élu pour un second mandat comme trésorier de la FIBA. Aussi, il convient de souligner que les membres du bureau central de la FIBA pour la période 2019-2023, lors de ce congrès ont élu les présidents des cinq régions de la FIBA.

Il s’agit d’Anibal Manave au compte de l’Afrique, Carol Callan pour l‘Amérique, Sheikh Saud Bin Ali AL-Thani pour l’Asie, Turgay Demirel pour l’Europe et Burton Shipley pour l’Océanie.

En plus, il faut aussi souligner que le bureau central nommera un représentant national Basketball Association (NBA). Enfin, le nouveau bureau central se réunira pour la première fois, le samedi 14 septembre à Beijing à l’occasion, du week-end final de la coupe du monde FIBA 2019.

Par Safiatou Coulibaly

