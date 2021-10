Finale de la Coupe ORTM, édition 2021 : La Commune IV remporte le trophée et empoche un million de FCFA

Tout est bien qui finit bien, dit un adage. L’édition 2021 de la coupe de football de l’ORTM, après plus d’un mois de compétition entre les jeunes des six communes du District de Bamako, a fermé ses portes au Stade Mamadou Konaté (où tous les matchs se sont joués). Le bouquet final a opposé la Commune IV à la Commune VI du district de Bamako. Les deux formations les plus prolifiques en buts ont survolé les débats pour se hisser à la finale.

Pour être témoins de cette soirée footballistique de l’ORTM, des personnalités de marque ont jugé nécessaire d’être présentes aux côtés du directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, et ses collègues. Parmi elles, il y a le Ministre de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration, Harouna Mamadou Toureh, le parrain du tournoi, notre compatriote résidant en Côte d’Ivoire, N’Tominy Diakité, Président directeur général du Groupe Toula International, les responsables de la ligue de football de Bamako, de la Fédération malienne de football, les maires des six communes de Bamako et des amoureux du ballon rond.

Lors de cette finale, le moins qu’on puisse dire est que les deux formations qui étaient les plus prolifiques en but ont peiné à trouver le fond des filets. Manque d’efficacité, d’inattention, de précipitation devant les buts.., sont entre autres, les maux qui ont rendu le tableau sombre de la finale. Il a fallu attendre la 87ème de jeu pour voir les dieux du Stade Mamadou Konaté sourir aux joueurs de la Commune IV qui ont trouvé un penalty et l’ont transformé en but. Le match prend fin sur ce score d’un but à zéro. Du coup, après une longue période d’absence, la coupe ORTM version 2021 est allée à la Commune IV de Bamako.

En plus du trophée, les joueurs de la Commune IV ont empoché la somme d’un million (1.000.000) Fcfa et ceux de la commune VI ont eu cinq cent mille (500.000) Fcfa.

Emu du jeu produit par les deux équipes et du bon déroulement de la compétition dans un esprit de fair-play et de fraternité entre les joueurs, encadreurs, communes, etc., le ministre Harouna Mamadou Toureh a salué l’ORTM pour son initiative de reprendre cette coupe. « On a assisté à une très belle finale. Ce que les enfants ont montré sur le terrain nous donne beaucoup d’espoir pour le futur. Je félicite l’ORTM pour cette belle initiative et invite les services à s’inspirer de cet exemple pour promouvoir davantage le sport dans notre pays », a souhaité le ministre. Quant au Directeur général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé, il a salué le parrain, ses collaborateurs, la ligue de football de Bamako, les autorités communales, la femafoot et autres partenaires de l’ombre pour la réussite du tournoi. Vivement l’édition 2022 !

Hadama B. Fofana

