Football : Le Belge Tom Saintfiet signe un contrat de 2 ans avec le Mali

Nommé nouveau sélectionneur des Aigles du Mali mercredi dernier (28 août 2024) par la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), le Belge Tom Saintfiet (51 ans) a signé un contrat de deux ans renouvelables lundi dernier, 2 septembre 2024. Il a comme mission de bâtir une Equipe nationale senior sur des bases saines et pérennes, qualifier les Aigles pour la CAN «Maroc 2025» et atteindre au moins les demi-finales ; qualifier le Mali pour la Coupe du monde 2026 qui sera conjointement organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Son salaire mensuel serait d’environ 15 millions de F Cfa, sans les primes et les indemnités.

Avec sa grande expérience de sélectionneur, Tom Saintfiet maîtrise bien le football africain pour avoir été successivement sélectionneur de la Namibie, du Zimbabwe, de Yémen, du Malawi, du Togo, du Bangladesh, de Trinité-et-Tobago, de Malte, d’Éthiopie, de la Gambie et des Philippines. C’est en Gambie (2018-2024 que Tom Saintfiet a démontré sa grande capacité de management avec la double qualification de la sélection nationale, «Les Scorpions», à la CAN «Cameroun 2021» et «Côte d’Ivoire 2023». Il va ainsi succéder au Franco-malien Éric Sékou Chelle. Nommé en mai 2022, ce dernier a été limogé le 13 juin dernier par la FEMAFOOT pour insuffisance de résultats.

