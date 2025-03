Pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (Canada, Mexique, États-Unis), les Aigles du Mali, en déplacement, se sont imposés 3 buts à 0 face aux Îles Comores. Fort de cette victoire, les Aigles se rapprochent du haut du classement du groupe I et prennent une option sérieuse pour la qualification.

Condamnés à la victoire pour ne pas se faire distancer au classement et dire adieu à la qualification dès cette 5e journée des éliminatoires, les Aigles ont dominé largement les Îles Comores (3-0). Les poulains du sélectionneur belge Tom Saintfiet ont offert une prestation parfaite, contrôlant la rencontre du début à la fin. Djigui Diarra et ses coéquipiers ont rapidement imposé leur domination, inscrivant leur premier but dès la 21e minute par l’intermédiaire de Néné Dorgelès. Il sera ensuite imité par Kamory Doumbia, qui marquera à la 55e et à la 64e minute.

C’est donc une première réussie pour le Belge Tom Saintfiet, qui a dirigé son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sur le banc des Aigles du Mali. Avec désormais 8 points au compteur, les Aigles se rapprochent des leaders du groupe I et prennent une option sérieuse pour la qualification.

Le classement est actuellement dominé par Madagascar (10 points), suivi par le Ghana (9 points, avec un match en moins) et les Îles Comores (9 points). La Centrafrique (4 points) et le Tchad (0 point) occupent respectivement la 5e et la 6e place. Lors de la 6e journée, les Aigles affronteront la Centrafrique le lundi 24 mars à Casablanca, tandis que les Comores joueront contre le Tchad, et le Ghana se déplacera à Madagascar.

À l’issue des éliminatoires, le premier de la poule sera directement qualifié pour la Coupe du Monde de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il est important de rappeler que le match Comores vs Mali s’est joué à Berkane, au Maroc, en raison de l’absence de stades homologués aux Comores.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

