Formation de formateurs de football : Madagascar se recycle avec l’expertise de Mohamed Magassouba

Expert CAF/FIFA, Mohamed Magassouba «Coach» continue à sillonner le monde pour dispenser son savoir, partager son expertise… C’est ainsi qu’il a animé un stage de formation des formateurs à Madagascar du 7 au 13 avril 2025.

Après plusieurs semaines d’apprentissage, les stagiaires de la Fédération malagasy de football (FMT) approchent enfin de la certification pour la formation en «Licence C CAF» (groupe 2). Comme le groupe 1, qui a terminé en mars dernier, ce second s’apprête à rejoindre la nouvelle génération d’entraîneurs malagasy. Et du 7 au 13 avril 2025, ils ont eu un soutien de taille pour accompagner leur formation grâce à un appui de la FIFA pour les formateurs. Expert technique FIFA et Instructeur d’élite FIFA, Mohamed Magassouba «Coach» était ainsi en mission à Madagascar pour encadrer les formateurs nationaux.

«Il s’agit d’un cours de Mentorat-FIFA que j’ai l’honneur de diriger en qualité d’Expert FIFA (formateur des formateurs) à l’intention des formateurs (instructeurs) malgaches au nombre de trois. Ceux-ci ont animé un cours de «Licence C CAF» durant son dernier module du 7 au 14 avril 2025 à Antananarivo (ou Tananarive)», nous a précisé Mohamed Magassouba.

Et selon de nombreux témoignages, c’est «une mission accomplie avec une grande satisfaction non seulement pour les candidats entraîneurs, mais aussi et surtout pour les instructeurs locaux malgaches». Les stagiaires ont notamment souligné que les échanges avec «Coach» Magassouba ont été très enrichissants ! Grâce à son expérience et à son expertise de l’expert FIFA/CAF, les formateurs malagasy ont bénéficié de conseils personnalisés et d’un accompagnement direct. Cela leur a permis de renforcer leur approche pédagogique et de se conformer aux exigences du haut niveau.

