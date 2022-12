La présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et des sports (APJS), Mme Sy Aminata Makou Traoré, vient de participer avec brio aux travaux de la 13e édition du Forum international Peace and Sport à Monaco. Elle a dignement représenté le Mali.

Lancée le 30 novembre dernier, la 13e édition du Forum international Peace and Sport a pris fin hier jeudi 1er décembre en Principauté de Monaco. C’était à l’occasion du 15e anniversaire de Peace and Sport, qui a vu la participation de plusieurs invités de marque dans le domaine du sport.

Le Mali était à l’honneur avec la participation très remarquable de la présidente de l’Association pour la promotion de la jeunesse et des sports (APJS), Mme Sy Aminata Makou Traoré. En tant qu’invitée spéciale du président-fondateur de Peace and Sport, Joël Bouzou Oly et son vice-président, Didier Drogba, notre compatriote a pris part aux différents travaux afin de représenter dignement son pays.

Dans un contexte bouleversé par la résurgence des conflits internationaux, cette présente édition a réuni les expertises du monde entier autour du thème : “Le Sport, une réponse pour la paix”. Il s’agissait de partages d’expériences à travers des débats.

La journée d’hier jeudi a été marquée par des rendez-vous bilatéraux. L’un des temps forts aura été la prestigieuse cérémonie des Peace and Sport Awards. Une belle occasion de récompenser les meilleures initiatives de paix par le sport à travers le monde.

Mme Sy Aminata Makou a également participé au panel d’intervenants pour la session dédiée à l’enseignement de la paix par le sport. Cette rencontre a mis en valeur le rôle et l’expérience des femmes et des hommes engagés dans l’éducation à la paix par le sport. “Vous êtes un exemple pour les femmes et la jeunesse malienne et nous croyons fortement que votre vision ainsi que votre expertise sur le sujet sera un apport capital au forum et à son succès”, estimeront les responsables de Peace and Sport.

El Hadj A.B. HAIDARA

