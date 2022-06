Sale fin de saison pour Bakari Sacko et Falaye Sacko. Avec l’AS Saint-Etienne, nos deux internationaux Aigles ont été relégués en deuxième division française après leur échec aux barrages de maintien en Ligue 1.

Premier relégable de la Ligue 1, Saint-Etienne disputait les barrages de maintien avec le 3e de la Ligue 2 française de football. Pendant que les Verts cherchaient à se maintenir, les Auxerrois visaient la montée en première division. Mission accomplie pour les 2e cités et échec et mat pour le club de nos deux Sacko à savoir l’attaquant Bakari et le défenseur Falaye. Après avoir obtenu le score de 1-1 à l’aller, Saint-Etienne a été accroché, au retour, à domicile, par le même adversaire sur le même score (1-1). Finalement, le sort a été décidé aux tirs au but avec 5 tirs sur 5 réussis pour Auxerre contre 4 réussites sur 5 pour les Verts.

Titulaire lors du match retour, Falaye a été remplacé à la 58’tandis que Bakari Sacko est resté sur le banc.

Battu aux tirs au but, Saint-Etienne relègue en Ligue 2 tandis qu’Auxerre monte en Ligue 1.

Alassane Cissouma

xxx

LIGUE DES CHAMPIONS

Des statistiques à retenir en plus du titre du Réal

Le samedi 28 mai au Stade de France, Le Real Madrid a battu Liverpool 1-0 en finale de l’UEFA Champions League grâce à un but de Vinícius Júnior en seconde période. C’est le 14e trophée du club champion d’Espagne dans cette compétition.

Réal Madrid, avec 14 trophées dans la compétition, a désormais remporté deux fois plus de Coupes d’Europe que n’importe quel autre club (l’AC Milan en a remporté sept). Le champion d’Espagne a remporté les huit finales auxquelles il a participé dans l’ère Champions League, précise l’UEFA, organisatrice de la compétition.

A l’issue de cette grande finale, l’UEFA a révélé plusieurs statistiques. Ainsi, à en croire l’instance dirigeante du football européen, Carlo Ancelotti (entraîneur du Réal) est le premier entraîneur à remporter la Coupe d’Europe quatre fois ; il est également le seul à avoir été sur le banc lors de cinq finales. Quant à Karim Benzema, il a terminé meilleur buteur de la Ligue des champions 2021/22 avec 15 buts. De plus, Benzema, Dani Carvajal et Luka Modrić ont tous égalé le record de Cristiano Ronaldo avec cinq finales jouées et gagnées en Ligue des champions. Selon l’UEFA, le score de 1-0 est désormais le score le plus court en finale de l’UEFA Champions League. C’est la sixième finale – et la troisième de suite – à ne compter qu’un seul but ; cinq se sont terminées sur le score de 1-1 et 2-1.

A. C.

Commentaires via Facebook :