Rafael Nadal a fait part de son désaccord avec la décision prise par le tournoi de Wimbledon d’exclure les Russes et les Bélarusses cette année

Rafael Nadal a estimé que l’exclusion de Wimbledon des joueurs et joueuses russes et bélarusses en réaction à l’invasion de l’Ukraine était une décision « très injuste » dimanche avant son entrée en lice dans le tournoi de Madrid.

« Ils ne peuvent pas faire grand-chose, si ? En quoi ce qui se passe en ce moment, la guerre, est-il de leur faute ? Je suis vraiment désolé pour eux, a déclaré l’homme aux 21 titres du grand Chelem. C’est très injuste pour eux mais malheureusement, (…) ce qui arrive dans notre sport n’a pratiquement aucune importance quand il y a tellement de gens qui meurent et qui souffrent. »

Wimbledon a annoncé il y a une dizaine de jours sa décision d’exclure Russes et Bélarusses de son édition 2022 (27 juin-10 juillet) en raison de l’invasion de l’Ukraine. Parmi les joueurs et joueuses concernés figurent notamment le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, Andrey Rublev (n°8) – qui l’a qualifiée de « totalement discriminatoire » –, Aryna Sabalenka (n°4) ou encore Victoria Azarenka, ancienne numéro 1 mondiale.

Un coup de pouce au niveau des points ?

Cette décision, une première dans le tennis mondial, a immédiatement été vivement critiquée par l’ATP et la WTA. Sur les deux circuits professionnels, Russes et Bélarusses sont autorisés à jouer sous bannière neutre. Leurs équipes nationales ont en revanche été exclues de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup.

« Quand un gouvernement prend des mesures, il faut les suivre. Dans ce cas, le gouvernement (britannique) donnait une recommandation et Wimbledon a pris sa décision, la plus drastique possible, sans obligation de la prendre », a constaté Nadal.

Novak Djokovic, qui avait qualifié la décision de « folle », a déclaré « maintenir (sa) position » dimanche. « Je pense que c’est injuste », a réaffirmé le leader du classement ATP, en évoquant l’éventualité d’agir sur la variable des points distribués à Wimbledon, par exemple en conservant ceux des Russes et des Bélarusses empêchés de participer.

Par: 20minutes.fr

