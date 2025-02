Dans un discours d’une rare densité prononcé le vendredi 31 janvier 2025 à Granada Hôtel de l’Amitié à l’occasion de la Nuit du mérite sportif, Habib Sissoko, le président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), tout en rendant un hommage mérité aux personnalités décédées cette année qui se sont dédiées au développement du sport, a fait un rappel de l’esprit olympique, basé sur la solidarité, le respect et la culture de l’excellence. Il s’est appesanti sur le rôle essentiel du sport dans la consolidation de la souveraineté retrouvée et la cohésion nationale, faisant l’éloge de l’œuvre grandiose du président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, maître d’ouvrage de la rénovation des infrastructures sportives, un chantier porté de main de maître par le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, pour une meilleure pratique sportive en République du Mali. Plusieurs acteurs du sport national et fédérations ont été récompensés pour leur succès éclatant ou contribution remarquable en 2024 lors de cette soirée mémorable, animée par le maestro de la chanson guinéenne Sékouba Bambino Diabaté en présence d’un aréopage de gens acquis à la cause du sport. Le message du président Habib Sissoko :

C’est avec bonheur que la famille olympique et sportive du Mali retrouve son rite annuel de célébration de l’esprit olympique. L’esprit olympique est reconnaissance, solidarité, respect et culture de l’excellence.

Qu’il me soit d’abord permis d’élever une pensée vers toutes et tous ceux du monde sportif qui nous ont quittés. Je retiens particulièrement le général Sékou Hamed Niambélé et l’entraîneur émérite de boxe Amadou Kondé dit Opa.

Nous joignons nos prières pour demander à l’Eternel de faire miséricorde à leur âme.

Mesdames, Messieurs,

Mes remerciements sont adressés à Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim Fomba pour “les travaux d’Hercule” de la rénovation des infrastructures sportives.

Je voudrais ensuite exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur Abdelaziz Biddine, directeur général de Moov Africa/Malitel pour la constance de son soutien au sport malien.

Distingués invités

Mesdames, Messieurs,

Le temps actuel de notre pays est investi par un fort sentiment patriotique, mettant un terme à près d’un siècle d’humiliation.

En recouvrant la souveraineté réelle, le Mali retrouve son âme propre, celle de sa capacité d’étonnement dans le concert des nations.

Par la reconnaissance du mérite, le Mouvement olympique et sportif national qui est un mouvement de la jeunesse, entend participer à cet engagement.

En effet, la “Nuit du Mérite sportif” veut porter témoignage de reconnaissance à l’endroit des Associations sportives nationales, des dirigeants et sympathisants du sport, à l’endroit des athlètes et des personnalités ayant contribué au développement et à la promotion du sport malien.

La tradition veut que l’éclat de la célébration du sport national soit rehaussé par l’exemple de dévouement. Bien sûr, rien dans l’intérêt national pour le sport et les athlètes n’aurait été possible sans l’engagement de Monsieur le président de la Transition, Son Excellence le général d’armée Assimi Goïta. Qu’il soit remercié pour tout ce qui est entrepris au profit de la Jeunesse.

Cette année, le Cnosm a reçu l’honneur d’un homme qui, avec abnégation et humilité, n’a jamais fléchi dans le service à la nation. Dans sa prestigieuse institution, il a fait de la pratique de l’exercice physique un véhicule d’énergie positive pour un travail productif.

Cet homme, j’ai nommé le général de corps d’armée Malick Diaw, président du Conseil national de transition du Mali, représenté par une haute personnalité sportive, Monsieur le ministre Hamèye Founé Mahalmadane.

La vision du Cnosm est une vision d’avenir du sport malien, vision fondée sur la bonne gouvernance et l’illustration de la grandeur sportive du Mali.

Nous voulons qu’il soit conté aux générations que, dans le combat patriotique, le sport malien a pris sa part, en faisant de tous les rendez-vous sportifs un jour de drapeau du Mali.”.xx

Abdel Aziz Biddine, Dg de Moov Africa Malitel lors de la nuit du mérite sportif :

“Nous célébrons des valeurs universelles : le respect, l’engagement, la discipline et le dépassement de soi.…»

Au cours de la “Nuit du mérite sportif”, le directeur général de Moov Africa Malitel, Abdelaziz Biddine, a précisé que cet événement est une occasion de mettre à l’honneur ceux qui, par leur travail, leur détermination et leur passion, ont contribué à faire rayonner l’image notre pays sur la scène olympique et au-delà.

Il a salué l’engagement des sportifs toutes les disciplines confondues, de leurs entraîneurs, des fédérations sportives et de tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour faire de nos rêves olympiques une réalité. “Vous êtes des modèles d’excellence, de persévérance et de courage. Vous nous inspirez à chaque moment, à chaque compétition, à chaque victoire et même à chaque échec, car c’est dans l’adversité que l’on trouve souvent les plus grandes forces. En tant qu’opérateur téléphonique, partenaire historique et sponsor officiel du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), notre mission va au-delà de la simple fourniture de services de télécommunications. Nous avons à cœur de soutenir les grandes initiatives, celles qui unissent les gens, qui brisent les barrières et qui rapprochent les individus, qu’il s’agisse de partager un moment de joie ou de se soutenir dans les moments de difficultés. Nous croyons fermement en la puissance de la connexion, non seulement pour faciliter la communication, mais pour créer des ponts solides, des liens durables, que ce soit dans le sport, dans les relations humaines, ou dans notre vie quotidienne”, a-t-il fait savoir. Il a également précisé que les performances extraordinaires de nos athlètes sont le fruit de leurs sacrifices, de leur travail acharné et de leur passion. “Dernière chaque réussite, il y a aussi une équipe, un réseau de soutien, des partenaires et des supporters qui, ensemble, créent l’environnement propice à l’épanouissement de ces talents. C’est dans cet esprit de solidarité et de collaboration que nous nous engageons à vos côtés pour accompagner, au quotidien, vos aspirations et faciliter vos tâches. Alors que nous célébrons la Nuit du mérite sportif, nous honorons plus qu’un simple sport. Nous célébrons des valeurs universelles : le respect, l’engagement, la discipline et le dépassement de soi. Des valeurs qui, je crois, résonnent avec l’essence même de notre métier d’opérateur téléphonique : connecter les gens, partager les idées et créer les conditions favorables à l’épanouissement collectif”, a-t-il mentionné, avant de féliciter les responsables du Cnosm pour la réussite de l’événement.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :