Ivan Perisic avant Argentine-Croatie en demi-finales de Coupe du monde : « Nous avons vu au dernier tour que le Portugal et Cristiano Ronaldo avaient perdu. Il a participé à cinq Coupes du monde et il n’a pas réussi à en gagner une, et Messi essaie de faire la même chose pour l’Argentine. Il fera donc certainement tout ce qu’il peut pour amener son équipe en finale et remporter le trophée. Mais d’un autre côté, nous ferons aussi tout ce que nous pourrons pour gagner. Ce sera un très bon match, très solide, et nous ferons de notre mieux pour gagner. »