À peine 17 ans, Jacob Emile Dicko Eng, est un attaquant d’origine malienne, qui a fait ses grands débuts dans le championnat d’élite norvégien au mois de juillet dernier avec Vålerenga contre Sarpsborg 08 d’Ibrahima Koné. S’il joue pour le moment avec l’équipe nationale U18 de la Norvège, le jeune joueur dont la maman est malienne, ne cache pas son amour pour les Aigles. Mais, il préfère laisser le temps au temps, avant de prendre une quelconque décision concernant sa carrière internationale.



Entretien.

Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours en tant que jeune footballeur professionnel ?

Je viens à peine d’entamer une carrière professionnelle au sein de la formation de Vålerenga et je continue d’apprendre. Les choses sont allées trop vite pour moi, mais je garde les pieds sur terre et j’essaie de progresser au fil des maths. Pour être honnête, je n’ai que 17 ans et j’ai beaucoup à apprendre pour devenir un grand footballeur professionnel. J’apprends beaucoup tous les jours avec mon équipe et je suis juste reconnaissant d’être là où je suis aujourd’hui. Mais, j’ai encore un long chemin à parcourir.

Quels sont les objectifs que vous vous fixez dans votre carrière ?

En tant que jeune joueur, j’ai beaucoup de choses en tête et j’ai énormément d’ambition. Je veux jouer un jour pour Chelsea, c’est mon objectif à long terme. Mais, à court terme j’aimerais obtenir plus de temps de jeu avec Vålerenga et pouvoir marquer mon premier but professionnel en Eliteserien. Alors, je procède étape par étape….

Pensez-vous rejoindre un jour la sélection nationale du Mali, si on venait à vous faire appel ?

Je ne sais pas vraiment… Pour être honnête, je joue actuellement pour l’équipe nationale de Norvège. Donc, je ne sais pas pour le moment. J’ai un long voyage à faire, l’avenir n’est pas encore décidé. Mais, j’aime beaucoup le Mali, qui est également mon pays d’origine et je ne ferme pas la porte à l’éventualité de rejoindre un jour les Aigles. Je suis encore très jeune et je voudrais d’abord me battre, pour me faire une place dans le football professionnel et après on verra.

Par Bréhima DIAKITÉ

Source: https://reference14sport.blogspot.com/

