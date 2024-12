Jeux Militaires Africains : Renforcer l’esprit fraternel entre les armées

Du 18 au 30 novembre 2024, le Mali a participé à la 2e édition de African Military Games (Jeux africains militaires). A Abuja au Nigeria, la délégation malienne a été conduite par le directeur du sport militaire, le Colonel Séga Sissoko, également membre de la Fédération malienne de football.

Selon la Direction de l’information des relations publiques des armées (Dirpa), l’objectif de ces jeux est de renforcer la capacité opérationnelle des hommes, mais aussi de favoriser l’esprit fraternel entre les Forces de défense et de sécurité des pays participants. Ce sont 4 sportifs maliens qui ont pris part à la compétition dans 2 disciplines. « Ils sont 4 Aigles militaires repartis en deux disciplines, la boxe et le judo. Il s’agit des caporaux Daouda Sidibé et Abdoulaye Traore ayant participé à plusieurs compétitions nationales et internationales en boxe et du Sergent Karounga Samouna et le Soldat de 1ère Classe Amara Diop, tous de grands compétiteurs internationaux », a fait savoir la Dirpa.

Avant l’entrée en lice des compétiteurs, ils ont été reçus par l’ambassadeur Cheick Oumar Coulibaly qui a exprimé sa joie et toute sa fierté de voir le Mali participer à une telle compétition internationale. Le diplomate malien leur a ainsi réitéré sa disponibilité tout au long de leur séjour dans la capitale nigériane invitant, par ailleurs, les athlètes à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de brandir haut le drapeau sportif malien. Quant au Directeur du sport militaire, le Colonel Sega Sissoko, il s’est dit ravi de l’accueil réservé à la délégation et a remercié l’ambassadeur pour ses précieux conseils et promis d’honorer le Mali à travers la participation de ses athlètes, a rapporté la Dirpa.

Alassane Cissouma

