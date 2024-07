Dans une communication présentée en conseil des ministres le 26 juin 2024, le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) a rassuré les autorités de la transition que tout est mis en œuvre pour une «participation honorable) du Mali aux Jeux olympiques «Paris 2024» prévus du 26 juillet au 11 août 2024.

«Les dispositions sont prises pour permettre une participation honorable» de la délégation malienne aux Jeux olympiques «Paris 2024» (Ministère des Sports). Telle est l’assurance donnée par le ministre de la Jeunesse et des Sports (chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne) lors du conseil des ministres du 26 juin 2024. Il a présenté une communication sur la participation du Mali à ces JO qui auront lieu dans la capitale française du 26 juillet au 11 août 2024.

A noter que le Mali sera présent aux J.O «Paris 2024» en athlétisme (Djénébou Danté), boxe (Fatoumata Marine Camara), taekwondo (Ismaël Coulibaly, porte-drapeau du Mali aux J.O «Rio 2016»), natation (Alexien Kouma et Aïchata Diabaté), escrime, basket 3×3 et surtout en foot avec les U23 de Alou Badra Diallo alias Conty. Le tirage du tournoi de foot a placé le Mali dans le groupe D avec le Paraguay, Israël et une équipe asiatique issue des barrages.

Tous les athlètes maliens sont en pleine préparation. Quelles sont leurs chances ? On mise beaucoup sur la bande à «Conty» pour lorgner sur un podium olympique. Un exploit que nos Espoirs ont frôlé en 2004 à Athènes (Grèce) sous la conduite de Cheick Oumar Koné. Tout comme Fatoumata Marine Camara et Ismaël Coulibaly, s’ils sont au mieux de leur forme avec un tirage favorable, peuvent aussi rêver d’une médaille olympique. Mais, il faut être aussi réaliste car, à part le foot, tous nos représentants seront aux Jeux de Paris au nom du principe de «l’universalité».

Si participer aux Jeux Olympiques est un rêve de tout athlète, cela exige de lui beaucoup de volonté, de sacrifice et surtout de longues années d’entraînement. Pour y parvenir, l’athlète doit aussi se conformer à la Charte olympique et suivre les règles de la Fédération Internationale (FI) qui régit son sport. Les FI élaborent des règles et organisent des épreuves de qualifications, tandis que le Comité National Olympique (CNO) du pays de l’athlète encadre et soutient l’athlète et a la responsabilité de l’inscrire aux Jeux en fonction des critères de la FI.

A ce sujet, il est important de souligner que, à part les U23 (Aigles Espoirs), aucun de nos représentants n’est issu d’un tournoi de qualification olympique (TQO) organisés par de nombreuses disciplines comme la boxe, le taekwondo… Ce qui signifie que dans les disciplines comme l’athlétisme et la natation, par exemple, nos représentants n’ont pas réalisé les minima requis pour participer aux J.O. Mais, au nom de l’universalité, des Fédérations sportives internationales (en relation avec le CIO) donnent une chance aux pays dont aucun sportif n’a réalisé les minima dans une discipline donnée.

Celles-ci (FI) en déterminent les quotas et les critères. Au niveau de la natation, par exemple, il a été décidé que tous les CNO inscrits et participants aux Championnats du monde FINA (Fédération internationale de natation) auront l’opportunité de concourir à Paris 2024 avec au moins un représentant. Au niveau de «World Athletics» (Fédération internationale d’athlétisme), les athlètes se sont qualifiés aux Jeux Olympiques de Paris 2024 de deux manières. En effet, 50 % des quotas sont attribués en fonction des minima réalisés pendant la période de qualification et 50 % des quotas sont attribués sur la base du classement World Athletics de la période de classement.

Concernant les quotas réservés à l’universalité, si un CNO n’est représenté par aucun athlète homme ou femme ni en relais, il sera autorisé à envoyer son athlète le mieux classé (homme ou femme) dans l’une des trois épreuves que sont les 100 m, 800 m ou le marathon. Avoir déjà la chance et l’opportunité de se frotter aux meilleurs de sa discipline est un atout de performance non négligeable dans une carrière sportive !

