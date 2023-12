Journée internationale des Migrants : un match de football pour sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les enfants migrants

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Migrants, « la plateforme informelle sur la Migration (PIMM) » a organisé, le jeudi 21 décembre, un match de gala de football qui a opposé les enfants en situation de mobilité du Centre Kanuya et les enfants de la communauté hôte sur le terrain « Wêrêba » de Kalaban-Coro. C’était sous l’égide de Sambou Dembélé, chargé de programme à l’ONG Caritas Suisse.

Ce match de gala qui a opposé les enfants en situation de mobilité du Centre Kanuya et les enfants de la communauté hôte représentés par l’Etoile sportive de Kalaban-Coro vise à sensibiliser l’ensemble des parties prenantes sur l’importance de la protection et du respect des droits fondamentaux des enfants en situation de mobilité et créer un espace de divertissement pour les enfants en situation de mobilité et les enfants issues de la communauté hôte tout en favorisant l’inclusion et la diversité.

Organisé par « la plateforme informelle sur la Migration (PIMM) » avec l’appui du projet « Promotion, protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Bamako, Sévaré et Gao » (PRISM), cette rencontre entre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des Migrants. Célébrée le 18 décembre de chaque année, la journée internationale des Migrants est l’occasion de sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les enfants migrants et de promouvoir les politiques qui favorisent leur intégration et leur bien-être.

Le football permet de rapprocher les hommes, a rappelé Sambou Dembélé, chargé de programme à l’ONG Caritas Suisse, selon qui c’est un cadre d’intégration pour les enfants migrants. « Aujourd’hui, on ne fait pas la distinction entre maliens et étrangers », a-t-il souligné. La rencontre a vu la victoire de l’Etoile sportive de Kalaban-Coro sur les enfants en situation de mobilité du Centre Kanuya par le score d’un but à 0. Un résultat anecdotique. Puisqu’il s’agit d’offrir « un cadre de distraction aux enfants migrants qui subissent parfois plus de situation troublante et qui rencontrent des difficultés au cours de leur parcours », a indiqué le chargé de programme à l’ONG Caritas Suisse. Chacune des équipes a reçu un jeu de maillot et une somme symbolique.

Le thème national de cette année est « Mobilités Humaines et Changements Climatiques » met en lumière les enjeux de la migration et les multiples obstacles auxquels font face les personnes en mobilité. Il faut rappeler que le projet « Promotion, protection et respect des droits des enfants en situation de mobilité sur la route Bamako, Sévaré et Gao (PRISM) est financé par Caritas Suisse et mise en œuvre par DRC, ATDED et AMDH. Ce projet vise à promouvoir l’environnement de protection des enfants en situation de mobilité, en favorisant leur accès à une réponse adaptée y compris la promotion de leur santé.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

