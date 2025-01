La Fédération Malienne de Judo (FMJ) félicite chaleureusement Mahamadou Doucara pour sa prestation lors de l’Open d’Afrique senior de judo, qui s’est tenu à Casablanca le dimanche 19 janvier 2025. Engagé dans la catégorie des -81 kg, notre athlète a porté haut les couleurs du Mali en se hissant à la 5e place après une compétition particulièrement disputée.

Dès son premier combat, Mahamadou Doucara a fait preuve de combativité en venant à bout du Tunisien Harroum Amanallah, avant de rencontrer le Néerlandais Leober Inno en quart de finale. Malgré une défaite face à cet adversaire de haut niveau, il a rebondi avec détermination lors des repêchages, s’imposant face à l’Angolais Jonnas Alberto. Ce parcours exemplaire l’a conduit en finale pour la médaille de bronze, où il s’est incliné face au Luxembourgeois Nunes Dos Santos après un combat intense et engagé.

Ces résultats témoignent des efforts conjugués des athlètes, des cadres techniques et de la Fédération Malienne de Judo. Selon Mohamed Dabitao, Directeur Technique National, cette compétition constitue une étape importante dans la progression de nos judokas : « La performance de Mahamadou Doucara est le reflet du travail acharné des judokas maliens et de l’engagement constant de la direction technique. Nous allons analyser les leçons de cette compétition pour optimiser nos stratégies d’entraînement et renforcer les performances sur la scène internationale. » La Fédération, sous la présidence d’Amadou Traoré, reste pleinement mobilisée pour accompagner nos athlètes et leur offrir des conditions optimales de préparation et de compétition. À travers des stages, des formations et des participations à des tournois internationaux, la FMJ continue d’œuvrer pour le développement du judo malien et la valorisation de nos talents. La Fédération Malienne de Judo renouvelle son engagement envers les judokas maliens et invite l’ensemble des acteurs sportifs, partenaires et supporters à soutenir cette dynamique. Le parcours de Mahamadou Doucara est une source d’inspiration pour la jeunesse et un appel à persévérer dans la quête de l’excellence.

Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour hisser le judo malien au sommet des compétitions continentales et internationales.

Moussa Diarra

Chargé de communication fédération de Judo

