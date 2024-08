Karen Bass, Maire de Los Angeles : « Les JO de Paris sont très inspirants pour moi

Le samedi dernier, en visite à Paris, nous avons rencontré Karen Bass, le maire de Los Angeles, la ville américaine hôte des JO de 2028. Elle a accepté de répondre à notre sollicitation.

Mali Tribune : Quels sont vos sentiments sur l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

Karen Bass : C’est mon second passage ici et je trouve ces Jeux de Paris magnifiques. J’ai assisté à des épreuves et visité les sites et c’est un tournoi inclusif. J’espère également que la cérémonie de clôture y sera.

Mali Tribune : Vous êtes séduites par Paris 2024 ?

K B. : Évidemment, pour les Jeux que nous accueillons, nous partirons de Paris plein d’idées et inspirations. Nous avons noté le succès et les difficultés.

Mali Tribune : Qu’est-ce qui vous façonne dans ces Jeux de Paris ?

K B. : J’ai remarqué ici une chose. Tout est fait pour célébrer l’histoire. Tout se dévoile au monde entier. En ville également, les transports en commun sont fortement sollicités et ça fonctionne à merveille. Ici, les élus sont incroyables, ils sont tous impliqués. Notre Mairie jumelle, Saint-Ouen, montre qu’au-delà de Paris, il y a de la place pour tout le monde. Cet exemple est très inspirant pour moi et pour la ville de Los Angeles.

Mali Tribune : Pensez-vous faire des Jeux au-delà de Paris ?

K B. : Nous sommes préoccupés par tous, que de priorités avec les logements, les transports. Nous allons demander l’aide des Villes et alentours. Nous avons la chance d’avoir une administration à Washington, avec le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris, bientôt présidente j’espère, qui nous soutiendront et feront de ces Jeux une réussite.

Propos recueillis à Paris par

Boubacar Diakité Sarr

