FOOTBALL •Le milieu de terrain de 36 ans, notamment passé par l’AS Rome et l’Inter Milan, a été arrêté ce lundi dans le cadre d’une enquête dirigée par une juge bruxelloise sur un trafic de cocaïne via le port d’Anvers

On l’avoue, Radja Nainggolan avait disparu de nos radars depuis son départ de l’Inter Milan en 2019. Mais l’ancien milieu international belge fait un retour inattendu dans l’actualité, puisqu’il a été arrêté ce lundi dans le cadre d’une enquête dirigée par une juge bruxelloise sur un trafic de cocaïne via le port d’Anvers. Le parquet de Bruxelles vient d’indiquer qu’une trentaine de perquisitions ont été effectuées par la police dans la province d’Anvers, ainsi qu’à Bruxelles et dans la périphérie de la capitale.

Plusieurs suspects ont été arrêtés, dont un dénommé « R.N. », selon un communiqué. Un porte-parole du parquet de Bruxelles confirme qu’il s’agit du football professionnel âgé de 36 ans, et sorti la semaine dernière de sa retraite sportive. L’enquête dirigée par une juge d’instruction bruxelloise « porte sur des faits présumés d’importation de cocaïne depuis l’Amérique du sud vers l’Europe, via le port d’Anvers, et sa redistribution en Belgique », souligne le communiqué du parquet.

Il avait quitté Anvers pour mauvais comportement

Le nombre de suspects interpellés n’a pas été précisé, et le parquet a promis de communiquer « de manière plus détaillée lorsque les auditions auront pris fin et que la juge d’instruction aura pu entendre les suspects ». Natif d’Anvers, Radja Nainggolan est un ancien international qui compte 30 sélections et 6 buts sous le maillot des Diables rouges. Notamment brillant sous les couleurs de l’AS Rome (de 2014 à 2018), il n’est ensuite resté qu’une saison à l’Inter Milan, avant d’enchaîner les clubs de seconde zone (Cagliari, Royal Antwerp, SPAL) et de ne plus être appelé en sélection.

Il était sans club depuis l’été dernier, avant donc de s’engager avec le club de D2 belge du KSC Lokeren. Pour son premier match vendredi, l’ancien Romain aux multiples tatouages a égalisé contre Lierse (1-1). Le fantasque milieu de terrain avait quitté le Royal Antwerp en début d’année 2023 en raison d’un mauvais comportement. Quelques mois plus tôt, des médias belges révélaient que l’intéressé avait été surpris en train de fumer une cigarette électronique sur le banc de touche.

Source: https://www.20minutes.fr/

