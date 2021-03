Un débat a eu lieu mardi entre les trois candidats à la présidence du Barça: Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa. Sans surprise, la situation de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, a été évoquée.

Joan Laporta a présidé le Barça entre 2003 et 2010. Période pendant laquelle le FC Barcelone est passé d’une institution en déclin à l’un des clubs les plus dominants du football européen, avec quatre titres nationaux et deux C1 remportées. Une dizaine d’années plus tard, il souhaite retrouver son rôle de président. “La situation est très semblable à celle de 2003. Ma solution est très simple: nous devons contrôler nos dépenses, restructurer les dettes et trouver de nouvelles sources de revenus”, a-t-il déclaré dans une interview à la BBC il y a quelques jours.

Au cours d’un débat de mardi entre les trois candidats, Laporta a renforcé ses ambitions en lâchant une petite bombe. Alors que ses adversaires ne voulaient pas aborder le sujet de Lionel Messi, le Catalan de 58 ans a fait une promesse. “Si je ne gagne pas, je suis sûr que Messi partira. Lionel ne pense pas seulement à l’argent, il veut jouer dans une équipe compétitive. Je suis sûr qu’il considérera mon offre, tout comme je suis sûr qu’il partira si un autre candidat gagne”, a-t-il réitéré.

“Il y a plus d’options que Messi continue au Barça si je gagne les élections. Il me connaît, on a une bonne relation. Avec tout mon respect pour les autres candidats, ils n’ont pas cette relation avec lui. Je pense que Messi veut rester, c’est une intuition”, a ajouté Laporta.

L’élection aura lieu le 7 mars prochain. Selon l’émission de radio espagnole El Larguero, Lionel Messi attendra la fin de saison pour prendre une décision quant à son avenir.

Par: 7sur7.be

