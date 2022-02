Les Lions Indomptables du Cameroun ont réalisé le scénario parfait samedi soir en remportant la petite finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN TotalEnergies 2021.

Les coéquipiers de Moukoudi qui étaient menés 3-0) s’imposent devant le Burkina Faso (3-3, 5 tab 3)) sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Pourtant, les poulains de Kamou Malo ont été les plus entreprenants durant toute la rencontre face à une équipe camerounaise totalement remaniée après sa frustration à la suite de son élimination en demi-finale 48 heures plus tot.

Les Burkinabés ont dominé la première partie de la rencontre de bout en bout avec deux buts et une possession en net avantage.

24′, Steeve Yago conclut sur une passe d’Issa Kabore. Vingt minutes plus tard, sur une action anodine, Nikiema centre et le gardien camerounais André Onana, par erreur met le cuir au fond de ses propres filets.

Au début de la seconde, les Burkinabés commencent forts et aggravent la marque par l’intermédiaire de Djibril Ouattara sur une passe décisive du capitaine Bertrand Traoré (49′).

Contre toute attente, les Lions Indomptables réussissent à revenir dans le match grâce notamment à un excellent Vincent Aboubakar qui a fait son entrée en seconde période.

71′, Stephane Bahoken réduit la marque. Un quart d’heure plus tard, le meilleur buteur de la compétition, Vincent Aboubakar, de la tête inscrit le second but camerounais avant d’inscrire son huitième but du tournoi sur une erreur du gardien Farid Ouedrago qui a raté sa sortie.

Le Cameroun qui revient de loin dans cette rencontre s’impose finalement aux tirs au but ( 5-3).

Les Lions Indomptables réussissent à monter sur le podium dans leur CAN TotalEnergies et sauvent leur tournoi.

Ce qu’ils ont dit après le match:

Bertrand Traoré (Man the Match TotalEnergies):

” Je suis très déçu après ce résultat. Nous avions le match entre les mains. Nous menions 3-0 avant de se faire rattraper à quelques secondes de la fin du match. C’est une faute professionnelle car nous avions tout pour remporter la rencontre. Ce résultat vient nous gâcher notre parcours”.

Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso):

“Il est difficile d’expliquer ce qui s’est passé ce soir. Nous menions au score 3-0 et puis les camerounais reviennent au score. C’est une situation rare dans le football. Je suis triste. C’est une première CAN pour moi. Je découvre les grandes compétitions. J’ai vécu de belles choses mais également des situations difficiles. Nous avons réalisé un excellent parcours”.

Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun):

” 48 heures après avoir joué les prolongations, je ne pouvais pas courir de risques avec les joueurs et c’est pour cette raison que j’ai remanié mon équipe. Nous avons vu jouer plusieurs joueurs ce soir et je suis satisfait du rendement de plusieurs joueurs. Nous avons un premier objectif qui était de jouer la finale mais ça s’est joué sur des détails en demi-finale face à l’Egypte. Aujourd’hui nous avons démontré la force de caractère de ce groupe et nous avons gagné sur penaltys “.

