Le gouvernement de la transition salue la mémoire de l’illustre disparu

Le gouvernement de la Transition a le regret d’informer l’opinion du décès, ce samedi 2 septembre 2023 à l’âge de 77 ans, de Monsieur Salif Keïta affectueusement appelé Domingo, sportif de haut niveau et ancien ministre de la République.

Par cette disparition, le Mali perd un de ses dignes fils qui a fait rayonner le football malien sur la scène nationale, africaine et internationale. Monsieur Salif Keïta a remporté le premier Ballon d’or africain et a été président de la Fédération malienne de football de 2005 à 2009.

Ancien joueur de la sélection nationale de football, Monsieur Salif Keïta a été une icône du football malien et africain. Il a eu plusieurs distinctions nationales, africaines et internationales, dont la médaille du Mérite Sportif Malien.

Dans cette circonstance douloureuse, le président de la Transition, chef de l’État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement de la Transition et le peuple malien saluent la mémoire de l’Illustre disparue et présentent à sa famille, à ses amis et proches, ainsi qu’au Mouvement sportif national, africain et international, leurs sincères condoléances.

Les obsèques de l’illustre disparu auront lieu, le mercredi 6 septembre 2023 à partir de 15 heures à Ouolofobougou-Bofibana, sur le terrain de la Commune Ill, près de l’Association malienne pour la protection et la promotion de la famille (AMPPF ).

