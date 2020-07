Le show Zlatan après la victoire face à la Juve: “Je suis président, entraîneur et joueur à la fois”

Zlatan a fait du Zlatan après la victoire renversante du Milan AC face à la Juventus. Buteur sur penalty, l’attaquant suédois a sorti une punchline dont il a le secret pour laisser planer le doute sur son avenir.

“On va voir. J’ai encore un mois pour m’amuser. Il y a des choses qui se passent ici sur lesquelles nous n’avons pas le contrôle. Je regrette pour les supporters. C’est peut-être la dernière fois qu’ils me voient en live. Lisez entre les lignes”, a déclaré “Ibra”, 38 ans, interrogé par la chaîne Dazn sur la suite de son aventure milanaise après la victoire des Rossoneri contre la Juventus (4-2).

Depuis plusieurs mois, les médias sportifs italiens évoquent l’arrivée cet été de l’Allemand Ralf Rangnick avec une double casquette d’entraîneur et de directeur sportif. Si cette décision était confirmée, il impliquerait un probable départ de Paolo Maldini, directeur technique, et de l’entraîneur Stefano Pioli, deux hommes avec lesquels Ibra entretient de bons rapports.

Selon les médias italiens, une fin de carrière de l’ancien attaquant du Paris SG est cependant improbable. “A 38 ans, je n’ai plus le physique d’avant et je ne peux plus faire tout ce que je faisais alors. Je me débrouille avec l’intelligence. Mais je ne suis pas là pour faire la mascotte, je veux apporter des résultats au club et aux tifosi”, a encore expliqué Ibrahimovic, dont l’arrivée en janvier coïncide avec le spectaculaire redressement du Milan, désormais 5e de Serie A. “Je suis président, entraîneur et joueur, tout ça ensemble, mais ils ne me paient que pour un seul rôle. C’est dommage, si j’avais été là depuis le premier jour, nous aurions gagné le Scudetto”, a conclu le Suédois.

Par: 7sur7.be

