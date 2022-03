Un doublé d’Arkadiusz Milik (19e sur penalty et 68e) a lancé Marseille contre Bâle, mais le but de Sebastiano Esposito (80e) laisse bien en course les Suisses en vue du match retour (2-1). Un penalty d’Ola Solbakken dans les arrêts de jeu (90e+1) a offert une précieuse victoire 2-1 à Bodo/Glimt face à l’AZ. Avant cela, Amahl Pellegrino (39e) avait donné l’avantage aux Norvégiens et Yukinari Sugawara (73e) égalisé.