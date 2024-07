Ce mardi soir, Kylian Mbappé est encore passé complètement à côté de son match. Et face à l’Espagne, son nouveau pays d’accueil, cela a forcément fait réagir…

« Le joueur que je suis en Coupe du monde a démontré toutes ses qualités, le joueur à l’Euro a tout à prouver. Mon objectif est de marquer cette compétition de mon empreinte ». Ces mots sont ceux de Kylian Mbappé en conférence de presse il y a plusieurs semaines avant le début de l’Euro. L’attaquant français, conscient du niveau qu’il avait affiché lors de l’Euro 2021, avait envie de montrer tout son talent et de porter les Bleus jusqu’au titre. Il aura fait tout le contraire en étant absolument fantomatique dans chaque rencontre de la compétition.

Ce mardi, face à l’Espagne, il a été dans la continuité de ce qu’il a produit depuis le début de la compétition. S’il avait commencé sa rencontre par une passe décisive pour Randal Kolo Muani, le nouvel attaquant du Real Madrid a complètement disparu par la suite et a tout raté. Il avait d’ailleurs fait le choix de jouer sans masque pour ne pas être gêné, mais cela n’a rien changé. Une prestation qui a été sanctionnée d’un 3 par notre rédaction dans les notes du match.

Un flop qui ne passe pas inaperçu

Et forcément, le faible niveau de jeu affiché par Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu du côté de l’Espagne qui n’a pas épargné le buteur du Real Madrid ce mercredi matin. «Mbappé, sans masque pour mieux voir le but de Lamine Yamal. Le masque a rendu Kylian Mbpapé moins visible. Il a connu un Euro discret et a blâmé cette protection qui devrait l’accompagner encore au moins quelques semaines» a écrit le Mundo Deportivo après la rencontre. Même son de cloche pour Sport qui n’a pas été tendre du tout avec le Français. «Mbappé était-il à l’Euro ? La toute nouvelle recrue du Real Madrid quitte l’Euro avec une contribution plus que discrète. Sa blessure au nez lors du premier match et le port du masque ne justifient pas une performance loin de sa renommée et de sa carrière. L’Euro de Kilian Mbappé a laissé un vide total. Ce n’était pas bon ni le premier ni le dernier jour. Et au milieu, beaucoup de masquage et trop de justification pour une prestation inexistante», écrit le média catalan. Si on s’attendait logiquement à ce que les médias catalans n’épargnent pas KM7, cela a aussi été le cas des médias madrilènes qui ont par contre, été bien plus tendre avec lui. «Mbappé, encore un KO avant Madrid» titre Marca qui trouve quand même des explications et des éléments positifs au niveau affiché par Mbappé.

«L’attaquant du Real Madrid étouffe toujours à l’Euro. Il est parti en huitième de finale en 2021 sans marquer et cette fois il quitte le tournoi avec un but sur penalty et une passe décisive contre l’Espagne. Mbappé a amélioré ses performances contre l’Espagne. En fait, c’était le plus grand danger de la France. Jesús Navas a souffert jusqu’à ce qu’il se blesse et Nacho l’a enduré du mieux qu’il a pu. Kylian a eu une grande chance d’égaliser. Il a mis le cœur de l’Espagne dans un poing. Il a tout fait correctement, mais son tir est allé dans les nuages heureusement pour Unai Simón et la sélection de Luis de la Fuente. Mbappé n’a pas non plus été aidé par ce qui l’entourait. Il est arrivé avec des problèmes de dos puis s’est cassé le nez» détaille le quotidien espagnol. «Mbappé toujours maudit. Kylian Mbappé dit adieu à son deuxième championnat d’Europe sans remporter de titre et avec un seul but en cinq matches, des chiffres presque utopiques pour un joueur considéré comme l’un des meilleurs au monde. Contre l’Espagne, il a décidé d’enlever son masque pour essayer de faire la différence, mais la réalité est qu’il s’est encore écrasé, avant de gâcher, en seconde période, deux occasions qu’il n’a pas l’habitude de rater», écrit de son côté AS qui rappelle que Kylian Mbappé sera présenté à la presse en tant que joueur du Real Madrid dans une semaine. Et en attendant le début de saison, Mbappé va devoir vite se reposer car un nouveau projet l’attend.

Pub. le 10/07/2024 08:15 MAJ le 10/07/2024 08:25

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :