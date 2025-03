En difficulté durant toute la partie, Aston Villa a réussi à s’imposer en fin de match contre un valeureux Club Bruges (3-1), condamné à l’exploit au match retour pour se qualifier.

Après des barrages mouvementés, les 8es de finale de Ligue des Champions débutaient ce mardi soir. Vingt-quatrième de la phase régulière, le Club Bruges a créé la surprise lors des barrages en sortant l’Atalanta Bergame et avait hérité d’Aston Villa, huitièmes. En déplacement au Jan Breydelstadion pour ce match aller, les Villans, avec Digne, Rashford, Disasi et Kamara sur le banc, se montraient offensifs dans ce début de partie.

Car après seulement quelques secondes, Tielemans pouvait délivrer un ballon sur la tête de Mings, qui trouvait en retrait Bailey pour l’ouverture du score (1-0, 3e). Et les attaquants d’Aston Villa se montraient très présents, à l’image du duo Rashford-Bailey qui obligeait Mignolet à s’interposer (9e). Mais contre le cours du début de match, Disasi se faisait prendre de vitesse et De Cuyper pouvait tranquillement finir du pied gauche (1-1, 12e).

Aston Villa a été clinique

Aston Villa a ensuite souffert et Talbi faisait beaucoup de mal à la défense anglaise, obligeant Martinez à sortir le grand jeu (31e). De même en seconde période, avec une frappe puissante de Onyedika détournée par le portier argentin (53e). Et Vanaken s’est même offert la meilleure occasion de la partie en reprenant de la tête un centre au second poteau… que Mings déviait in extremis (69e). En grande difficulté, Villa état sauvé par les imprécisions adverses, à l’image d’un nouveau raté de Tzolis (74e).

Le Club Bruges pouvait même avoir des regrets avec toutes ses occasions manquées. Car après une bonne passe en profondeur de Kamara vers Rodgers, le centre de l’attaquant était détourné par Mechele dans ses propres filets (2-1, 83e). Et dans la foulée, Tzolis crochetait Cash dans la surface et offrait un penalty, bien transformé par Asensio (3-1, 87e). Un résultat dur pour Bruges, qui va devoir réaliser un exploit pour aller chercher la qualification à Villa Park, au retour.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :