Liste des Aigles : Quatre grands retours notoires

Pour le compte des 3e et 4e journées éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football Seniors Maroc 2025, le sélectionneur des Aigles du Mali a dévoilé une liste de 24 joueurs convoqués en vue d’une double confrontation contre la Guinée Bissau. Pour sa prise en main de l’équipe nationale, Tom Saintfiet a fait revenir quatre grands absents des dernières listes Aigles.

Après les deux journées inaugurales des éliminatoires de la Can 2025, le Mali affrontera en aller-retour la Guinée Bissau les 11 et 14 octobre avec match aller au Stade du 26-Mars de Bamako. Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des 3e et 4e journées qualificatives pour la 35e édition de la compétition.

Sur la liste des 24 joueurs sélectionnés par Tom Saintfiet, l’on note la présence de quatre habitués du Nid mais qui avaient brillé par leur absence sur les dernières listes. Il s’agit du milieu offensif Amadou Haïdara, des attaquants Lassine Sinayoko, Néné Dorgelès et El Bilal Touré. Si le technicien belge a renforcé son secteur offensif, le côté défensif reste un éternel chantier. Une situation qui ne s’améliore pas avec l’absence des joueurs tels que Boubacar Kiki Kouyaté, Falaye Sacko ou encore Sikou Niakaté. « Sikou Niakaté m’a informé la semaine dernière qu’il ne veut pas venir. Je respecte donc sa décision », a fait savoir Tom Saintfiet, cité par les médias locaux. Absent depuis la fronde de certains joueurs, Kamory Doumbia ne sera pas de nouveau présent pour cette double opposition avec la Guinée Bissau : « Kamory est un excellent joueur. Je connais ses performances, mais il revient de blessure. Il n’a pas encore 90 minutes dans les jambes depuis son retour.»

Auteur d’un match nul et d’une victoire respectivement contre le Mozambique (1-1) et l’Eswatini (1-0), lors des deux premières journées éliminatoires de la Can, le Mali tentera de poursuivre son petit bonhomme de chemin dans cette campagne qualificative pour la 35e édition de la compétition dont la phase finale est prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Avec 4 points pris sur 6 pour leurs deux premières sorties, les Aigles peuvent composter leur ticket de qualification à l’issue des deux prochaines journées (3e et 4e) en cas de victoires combinées à celles du Mozambique, également auteur de 4 points après son match nul concédé face au Mali et sa victoire sur la Guinée Bissau qui occupe la 3e place avec 3 points suite à son succès de 1-0 sur l’Eswatini qui ne compte pas la moindre victoire.

Alassane Cissouma

