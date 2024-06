Dans le cadre de la lutte contre la maladie Dengue en milieu sportif, le centre de médecine du sport ‘’Lassana Traore dit Ambiance’’ a tenu un atelier d’une journée de sensibilisation sur cette épidémie en milieu sportif, le samedi 1er juin 2024 sous le thème : « Tous contre la maladie Dengue en milieu sportif ».

‘’Un réel problème de santé publique’’, dixit la Directrice Dr Lala Mint

Faut-il rappeler que la maladie Dengue est un fléau insidieux qui sévit dans nos contrées. Une maladie virale transmise à l’être humain par piqûre de moustiques infectés. C’est pourquoi, dans son intervention, la Directrice du Centre de médecine du sport, Dr Lala Mint Mohamed Lamhar dira que la maladie Dengue constitue un réel problème de santé publique en général, singulièrement celle des sportifs, car elle peut avoir des conséquences dévastatrices sur la performance physique et mentale des athlètes, compromettant ainsi leur carrière et leur passion pour le sport. De ce fait, qu’il est de leur devoir en tant qu’acteurs du milieu sportif et de la santé, de se mobiliser collectivement, pour lutter contre la propagation de la Dengue et protéger les sportifs des ravages de cette maladie.

Aux dires, de la Directrice Dr Lala Mint, le Centre de médecine du sport s’engage pleinement dans cette lutte contre la Dengue en milieu sportif, en mettant à disposition son expertise médicale, ses ressources scientifiques et son savoir-faire technique pour sensibiliser, diagnostiquer et traiter les cas éventuels de cette maladie au sein de la communauté sportive.

Pour terminer son propos, elle a lancé un appel à l’engagement et à l’assiduité des uns et des autres afin qu’au sortir de cet atelier on puisse avoir des résultats satisfaisants et des recommandations pertinentes pour le bien-être des sportifs.

Pour sa part, le représentant de l’OMS au Mali, Dr Dieng ALLE Baba affirmera qu’au cours des deux dernières décennies, l’incidence de la Dengue a progressé de manière spectaculaire dans le monde entier, ce qui représente un important défi de santé publique. De 2000 à 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a établi que le nombre de cas de Dengue signalé dans le monde avaient été multiplié par dix, passant de 500 000 à 5,2 millions. Et l’année 2019 a marqué un pic sans précédent, les cas signalés étant répartis entre 129 pays. Qu’en 2023, 171 991 cas de Dengue et 753 décès ont été signalés dans les pays de la région. Au Mali dit-il, la situation cumulée des cas de Dengue depuis le début de l’épidémie (septembre 2023 à mai 2024) est de neuf mille neuf cent soixante-seize (9 976) cas suspects, mille quatre cent vingt-deux (1 422) cas positifs et trente-huit (38) décès, soit une létalité de 2,67% . Que vingt-deux (22) districts sanitaires sont touchés dans six (6) régions sanitaires.

Selon Dr Dieng, compte tenu de tout ce qui précède, l’OMS et la Direction de la Médecine sportive se sont donné la main pour protéger le monde sportif contre cette maladie à travers des séances d’information et de sensibilisation.

Le leadership du Centre de Médecine de Sports salué !

Le Secrétaire général du Ministère en charge des sports, Amadou Diarra Yalcouyé dans son allocution a signifié que la Dengue constitue aujourd’hui presqu’une pandémie n’épargnant aucune couche sociale, aucun groupe d’âge, donc une question de santé publique. Dans ce contexte, lorsqu’un de leurs services se met au-devant de la lutte implacable à mener contre cette maladie infectieuse en vue de permettre l’atteinte des objectifs de promotion et de développement du sport, cela est un réel motif de satisfaction pour eux, responsables du département et une initiative à encourager. Pour cela, le Ségal Yalcouyé a exprimé sa gratitude à l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour sa précieuse collaboration, et salué l’engagement de la direction du Centre de médecine du sport pour son engagement sans faille dans la promotion de la santé en milieu sportif.

Aux dires du Ségal Yalcouyé, c’est ensemble en unissant les forces et les compétences qu’on pourra véritablement inverser la tendance et endiguer ce fléau en République du Mali, car les campagnes communautaires de sensibilisation à la Dengue sont essentielles pour éduquer la population sur la maladie et sa prévention à travers des ateliers similaires et des diffusions de l’information.

Au cours de cette journée, des experts en santé se sont entretenus avec les participants pour parler de tous les aspects sur la Dengue. Une action bien salutaire !

Par Safiatou Coulibaly

