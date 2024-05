Le monde du football malien s’apprête à vivre une finale inédite. Afrique football élite (AFE) affronte ce samedi le Stade malien en finale de la 63è édition de la Coupe du Mali. Jamais les deux équipes ne se sont affrontées à ce niveau, AFE disputant la première finale de son histoire alors que le Stade malien va jouer sa 32è finale.

La formation de la Commune V sera donc la 24è équipe à jouer la finale de la Coupe du Mali et rêve de devenir le 9è club à soulever le prestigieux trophée après le Stade malien (22 trophées), le Djoliba (20), le Réal (10), le COB (3), les Onze Créateurs (2), le Sigui de Kayes, l’ASB et l’US Bougouni (1 victoire chacun). Le Stade malien est condamné à gagner pour éviter la saison blanche après avoir perdu le championnat national. L’enjeu principal de la rencontre est le ticket de la prochaine Coupe de la Confédération. Stadistes et Académiciens ont réalisé chacun une bonne fin de saison.

Depuis l’arrivée de Mamoutou Kané «Mourlé» à la tête de l’équipe, le Stade malien n’a perdu qu’un seul match en 12 rencontres sur le plan national (championnat et Coupe du Mali confondus) et c’était contre AFE de Sékou Seck «Backo», ancien entraîneur des Blancs. De leur côté, les Académiciens n’ont perdu qu’un match (contre le Djoliba 3-2) lors de leurs six derniers matches de championnat.

On peut donc s’attendre à une belle bataille entre les deux équipes qui se connaissent bien. En championnat cette saison, les deux protagonistes ont partagé la poire en deux. Au match aller, le Stade malien s’est imposé sur le score de 2-0 (10è journée) et au match retour, AFE l’a emporté 1-0 (25è journée). Le Stade malien a terminé à la deuxième place du championnat avec 58 points, derrière le Djoliba (69 points), totalisant 16 victoires, 10 matches nuls et 4 défaites.

Avec 42 buts marqués et 17 buts encaissés, l’équipe du technicien Mamoutou Kané «Mourlé» possède la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le Djoliba (48 buts marqués) et la meilleure défense. Quant à AFE, elle a terminé 6è du classement avec 42 points, réalisant 11 victoires, 9 matches nuls et 10 défaites, 29 buts, 27 encaissés.

Sur le papier, le Stade malien, recordman de Dame Coupe abordera la finale avec les faveurs du pronostic et un échec du capitaine Franck Tiéssé et de ses coéquipiers serait une grosse surprise.

«Je remercie Dieu puisque l’effectif est au complet, il n’y a pas de blessés. Nous sommes en train de bien préparer cette finale, il y a une bonne ambiance autour de l’équipe, tout le monde est concentré et la préparation se fait dans de bonnes conditions», souligne le capitaine du Stade malien, avant de se prononcer sur les Académiciens. «AFE est une très bonne équipe que je respecte beaucoup. Comme nous, ils ont également des atouts. Une finale a toujours une saveur particulière qui pousse les équipes à se surpasser. Le Stade malien doit être africain l’année prochaine et cela passe obligatoirement par une victoire contre AFE», martèle le capitaine des Blancs.

Dans le camp d’AFE, le keeper Aboubacar Doumbia affirme que l’équipe est prête pour la finale et affiche sa confiance. «Nous sommes en train de préparer sereinement la finale, sans pression. La pression est du côté du Stade malien. Mentalement et physiquement nous sommes prêts et l’équipe se battra jusqu’au bout pour gagner», déclare le dernier rempart d’AFE. Et d’insister : «C’est la première fois qu’AFE joue une finale de Coupe du Mali et la plupart de nos joueurs rêvent de participer à la compétition africaine des clubs l’année prochaine. Nous allons tout faire pour inscrire le nom de l’équipe au palmarès de la Coupe du Mali». Le Stade malien est donc prévenu.

Samedi 1er juin au stade Mamadou Konaté

16h30 : AFE-Stade malien

Boubacar THIERO

