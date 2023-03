Man City : Håland bat un record de 94 ans

Toujours engagé en Premier League, en Ligue des Champions et en FA Cup, Manchester City va jouer au minimum encore 14 matchs d’ici la fin de la saison. Avec son quintuplé contre Leipzig (7-0), mardi, Erling Håland (22 ans, 36 matchs et 39 buts toutes compétitions cette saison) est déjà devenu le meilleur buteur du club anglais sur un seul et même exercice avec 39 réalisations au compteur. C’est un de plus que Tommy Johnson, qui détenait ce record depuis 1928-1929. Soit 94 ans. A priori, l’attaquant norvégien va très largement améliorer cette marque dans les semaines à venir.

Par: maxifoot.fr

Commentaires via Facebook :