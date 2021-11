Le lancement de l’édition spéciale du tournoi ATT vacances 2021 de football a été fait, le samedi 20 novembre 2021, à DFA Communication, par le président du comité d’organisation, Mangal Traoré. Plusieurs de ses collaborateurs étaient à ses côtés. Prévu du 18 au 25 décembre prochain à Mopti, ledit tournoi, précise le président de la commission d’organisation, remplace la super coupe ATT qui se jouait depuis 2003 et jusqu’au départ d’ATT du pouvoir. Il sera coparrainé par le Ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la citoyenneté, Mossa Ag Attaher, et de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance.

« En 2003, les amis, collaborateurs d’ATT ont initié une coupe en son nom pour d’une part, l’aider dans ses actions, et d’autre part, pour la détection des nouveaux talents pour le pays. Pour répandre cette dynamique, deux ans après, la coupe a pris l’allure nationale. Quand ATT est venu de l’exil à Dakar, on a décidé de poursuivre cette aventure. Mais Dieu en a décidé autrement. Malgré sa disparition, nous avons décidé de maintenir le projet pour continuer à lui rendre hommage. C’est ce qui explique notre présence ici ce soir », a déclaré Mangal Traoré.

Lors de la coupe, a ajouté Mangal Traoré, il y aura la délocalisation de l’exposition photos sur le président ATT de la Pyramide du Souvenir au Stade Barema Bocoum.

L’édition spéciale du « Mémorial ATT », vacances 2021, dit Mangal, sera un évènement majeur pour la jeunesse de notre pays, surtout en cette période où le Mali a besoin de mobilisation pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Elle sera, promet-il, l’occasion de perpétuer la mémoire du général ATT qui a pour ainsi dire «mouillé le maillot » pour l’émergence et le développement du Mali. Le tirage des équipes qui prendront part au tournoi a été fait séance tenante devant le public venu nombreux. La poule A est composée de Mopti (Pays hôte), Tombouctou, Koulikoro. La poule B est constituée de Bamako (tenant du titre de la dernière édition), Gao, et Sikasso. La poule C comprend Kidal, Ségou et Kayes.

Le match d’ouverture opposera Mopti à Tombouctou.

Hadama B. Fofana

