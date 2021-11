Ministère des sports : L’ancien arbitre Koman Coulibaly et 14 autres personnes décorés

Le jeudi 4 novembre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a procédé à la décoration de 15 personnalités relevant de son département. Ils sont au total 15 personnes à être décorées dont 5 du titre de « Chevalier de l’Ordre National » et 10 pour la médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite National avec « Effigie Abeille ».

Parmi les 15 récipiendaires, l’on retrouve plusieurs figures de notoriétés publiques et plusieurs autres qui abattent de travaux acharnés dans l’ombre un peu loin des projecteurs. Au nombre des personnalités les plus connues, l’on peut citer entre autres l’ancien arbitre international Koman Coulibaly, l’ancien président de la Ligue de Bamako actuellement premier vice-président de la Fédération malienne de Football, Kassoum Coulibaly « Yambox », l’animateur vedette de l’émission « Samedi Loisirs » et actuel Directeur général Adjoint du Service national des Jeunes, Adama Koïté. Toutes ces 3 personnes citées ont été décorées du titre de « Chevalier de l’Ordre National » en plus de deux autres dont notre consœur, Chargée de la Communication du ministère, Mme Dia Kadidia Tangara.

Par ailleurs, parmi les récipiendaires de la Médaille de l’Etoile d’Argent du Mérite National avec « Effigie Abeille », il y a l’entraîneur vice-champion d’Afrique du Chan Rwanda 2016 en la personne de Djibril Dramé qui est aussi agent à la Direction Nationale des Sports et de l’Education Physique.

En portant son choix sur ces 15 agents et collaborateurs de son département, le ministre Mossa Ag Attaher a fait savoir que les récipiendaires ont été les grands artisans dans l’atteinte des objectifs que les plus hautes autorités ont assignées au ministère. De ce fait, la récompense s’inscrit dans le cadre de la Promotion de l’excellence et de la reconnaissance du mérite de la Nation. « Les femmes et les hommes que nous célébrons sont celles et ceux-là qui se sont distingués par leur disponibilité, leurs compétences, leur comportement, leur respect de la chose publique et de la hiérarchie, leur dévouement et leur loyauté. Ils ont aussi fait montre, dans l’exercice de leur mission d’esprit d’équipe et, sans calcul aucun, ils ont fait des contributions exceptionnelles à la promotion et au développement de la jeunesse et des Sports. Ponctuels et assidus, ils ont très souvent travaillé sans regarder la montre et, souvent, au-delà de la limite de leur possibilité physique. C’est pour toutes ces raisons et, bien d’autres encore, que je voudrais vous notifier, par ces médailles, toute la reconnaissance de la nation associée la mienne, au nom de Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat et Grand Maître des Ordres Nationaux », a indiqué le ministre avant d’exhorter les bénéficiaires à redoubler d’effort pour inspirer d’autres collègues. « Vous devez à partir de ce moment considérer ces distinctions comme un appel à redoubler d’effort, à persévérer dans le travail bien fait et à se montrer en toute circonstance digne de cette reconnaissance. Vous devez être désormais pour les autres des modèles à suivre, voir des références. Le seul leitmotiv qui vaille et que nous avons l’obligation d’inscrire en lettre d’or à transmettre à la postérité est l’EXCELLENCE », a-t-il conclu.

Pour sa part, le porte-parole des récipiendaires, Adama Koïté a déclaré que : « Ces distinctions apportent à chacun de nous une réelle satisfaction pour la reconnaissance du mérite et du travail bien accompli au profit de la nation entière. Il nous revient de retenir de ces médailles un appel à maintenir les efforts dans l’accomplissement de nos missions respectives avec encore plus de rigueur, de qualité et de probité morale ».

Alassane CISSOUMA

LISTE DES RECIPIENDAIRES :

Médaille du Chevalier de l’Ordre National (05) :

1-Adama Moussa Koïté : Directeur Général Adjoint du Service national des Jeunes

2-Kassoum Coulibaly : Vice-président de la Fédération malienne de Football (Fémafoot)

3-Koman Coulibaly : Directeur du Département d’Arbitrage de Football

4-Mme Dia Kadidia Tangara : Chargée de Mission au Cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports

5-Mohamed Ibrahim Ag Infa : Dirigeant Sportif (Inspecteur des Douanes/Chef de Bureau des Douanes de Nioro)

MEDAILLE DU MERITE NATIONAL AVEC EFFIGIE ABEILLE (10) :

1-Adama Dembélé : Chef de la Cellule d’Appui à la Décentralisation-Déconcentration du Ministère de la Jeunesse et des Sports

2-Mamoutou Diabaté : Chef de Division à la Direction des Finances et du Matériel/MJS

3-Dramane Sountoura : Agent-comptable auprès du Service national des Jeunes

4-Fatoumata Niambélé : Secrétaire particulière du Directeur national des Sports et de l’Education Physique

5-Amadou Koné : Chauffeur à la Direction nationale de la Jeunesse

6-Mamadou Mallé : Chauffeur du Ministre de la Jeunesse et des Sports

7-Djibril Dramé : Direction nationale des Sports et de l’Education Physique

8-Alher Agalhamisse : Chargé de Mission au Ministère de la Jeunesse et des Sports

9-Gaoussou Coulibaly : Bureau d’Accueil et Orientation du Cabinet du Ministère de la Jeunesse et des Sports

10-Adama Baba Diabaté : Chef de Département Ressources Humaines, Informatique et Base de données au CNPV

