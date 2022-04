Les représentants africains au prochain mondial prévu au Qatar connaissent leurs adversaires de la phase de poules depuis vendredi dernier (1er avril 2022). Et selon des observateurs c’est un tirage relativement favorable aux Africains.

La FIFA a procédé vendredi dernier (1er avril 2022), lors d’une cérémonie organisée à Doha, au tirage au sort des huit groupes de la prochaine Coupe du monde 2022. Les cinq pays africains connaissent désormais leurs adversaires du premier tour de la compétition.

Pour sa 8e participation (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014), record africain de participation en Coupe du monde, le Cameroun se retrouve dans le même groupe (G) que le Brésil, la Serbie et la Suisse. Pour sa 3e participation (après 2002 et 2018) à une phase finale de mondial, le Sénégal partage le groupe A avec le pays organisateur (Qatar), l’Equateur et la Hollande. Au Qatar, les Lions de l’Atlas vont disputer leur 6e phase finale de Coupe du monde (après 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018). Le Maroc partage le groupe (F) avec la Belgique, le Canada et la Croatie.

La Tunisie est également à sa 6e participation à une Coupe du monde (après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018). Elle partage le groupe D avec la France, le vainqueur barrage intercontinental 1 (Pérou/Émirats arabes unis ou Australie) et le Danemark. Enfin, au Qatar, le Ghana sera à son 4e mondial (après 2006, 2010 et 2014). Le pays des Black Stars a hérité du groupe H avec le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud

Il faut rappeler que, en 2018 en Russie, aucun représentant du continent (Égypte, Maroc, Nigeria, Tunisie et Sénégal) n’avait réussi à franchir le cap de la phase de poules. On espère que les sélections africaines auront plus de chance cette année. La 22e édition de la Coupe du monde aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar !

Alphaly

Commentaires via Facebook :