Mouvement Olympique : Le CIO réaffirme son soutien au CE présidé par Habib Sissoko

Réélu président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOSM) le 6 juillet 2024, Habib Sissoko a été salué par le Comité international olympique (CIO) dont le président lui a réaffirmé tout son soutien.

«Tous mes vœux de succès vous accompagnent pour ce nouveau mandat et sachez que le CIO se tient, comme toujours, à votre entière disposition pour continuer de soutenir et d’aider votre CNO dans l’exercice de ses missions et de ses activités au service de l’Olympisme et des athlètes du Mali», a indiqué Thomas Bach dans une correspondance adressée au Cnosm.

Le président du CIO a souhaité recevoir Habib dans les meilleurs délais pour des discussions et échanges approfondis au profit du Mouvement olympique international. Cette correspondance prouve, si besoin en était, l’intérêt grandissant du CIO pour le Cnosm cité en référence sur le continent et au sein de l’Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO).

Seul candidat en lice, Habib Sissoko a été réélu (le 6 juillet 2024 à l’unanimité des 23 fédérations nationales présentes) à la tête du Cnosm pour un 7e mandat consécutif. «Nous nous engageons à marquer notre attachement au développement continu de nos fédérations sportives nationales», a promis le président réélu.

Comme lors des précédents mandats, Habib Sissoko a été plébiscité pour son leadership et sa vision managériale qui ne cessent de contribuer au rayonnement des Fédérations nationales sportives (FSN) en leur apportant une précieuse et nécessaire aide pour atteindre leurs objectifs sportifs.

Naby

