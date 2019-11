Le feuilleton Neymar repart de plus belle en Espagne. Les médias locaux indiquent que la star brésilienne n’a absolument pas l’intention d’accepter la dernière proposition du Paris SG concernant une prolongation de contrat.

« Il y a une réelle possibilité de le recruter. (…) Chaque mercato est différent, mais nous n’écartons jamais son transfert ». Ces petites phrases d’Éric Abidal, secrétaire technique du FC Barcelone, ce dimanche, dans les colonnes de Sport, ont eu pour effet de relancer, si besoin était, le feuilleton Neymar (27 ans). Et ce lundi, le quotidien sportif espagnol persiste et signe en donnant davantage d’informations sur ce cas toujours sensible en Catalogne.

S’il est expliqué que, de son côté, l’astre brésilien reste également ouvert à un possible départ au Barça à l’avenir, le journal nous glisse d’autres éléments importants sur la situation actuelle de l’international auriverde (101 sélections, 61 buts) au Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le natif de Mogi das Cruzes s’est vu, selon Sport, proposer une prolongation de contrat par le club de la capitale.

Neymar inflexible

Les pensionnaires du Parc des Princes ont en effet soumis une offre au clan Neymar pour rempiler jusqu’en juin 2025. Les contacts, entamés il y a plusieurs mois déjà à ce sujet, ont visiblement été renoués ces dernières semaines avec le père et agent de la star brésilienne. Seulement, la position du Paulista semble inflexible : il refuse catégoriquement de signer ce nouveau bail.

Dans son esprit, les choses sont claires : il veut toujours retrouver les Blaugranas, et ce, le plus vite possible. Côté Barça, on est donc sur la même longueur d’onde et on considère qu’au sortir de sa troisième saison au PSG (il pourra faire jouer sa clause de stabilité), le n° 10 sera beaucoup plus abordable sur le marché qu’à l’été 2019 (un montant de 170 M€ est évoqué). Qu’on se le dise, c’est bel et bien reparti pour un tour dans le dossier Neymar !