Nigeria-Cameroun : Le Cameroun a vite trouvé le coupable de son élimination précoce

Vainqueur de la Can 2017 au Gabon, le Cameroun ne remportera pas une 6e couronne cette année. Les Lions Indomptables ont été pourtant domptés par les Super Eagles du Nigeria en 8es de finale de la 34e édition de la compétition. Battu sur le score de 2-0, le Cameroun se console en évoquant l’inexpérience et la jeunesse de son effectif en “reconstruction”.

Sorti de la poule avec beaucoup de difficultés après avoir été battu (3-1) par le Sénégal, contraint au nul (1-1) par la Guinée et s’être s’imposé dans le temps additionnel face à la Gambie (3-2), le Cameroun n’a pas pu continuer à entretenir le mystère. Face à un Nigeria des grands jours, les Lions Indomptables ont été apprivoisés par les Super Eagles en 8es de finale. Malgré l’ouverture du score refusé pour une position de hors-jeu, le Nigeria n’a pas baissé les bras. L’attaquant Victor Oshimen et ses partenaires ont marqué 2 nouveaux buts dont une réalisation par période pour un score final de 2-0.

Naturellement abattu par ce revers, le sélectionneur du Cameroun a néanmoins su trouver des mots pour relativiser l’élimination prématurée de son équipe. “On avait la plus jeune équipe, il y a des joueurs qui découvrent la compétition. Nous avons donné la possibilité à l’adversaire de nous mettre en difficulté, ça fait partie du jeu. Comme je l’ai dit par le passé, on est en reconstruction. C’est en faisant ces erreurs qu’on va grandir. C’est le football. La Can est une compétition qui se joue sur tous les plans : technique, tactique et surtout mental. J’ai une jeunesse qui découvre, ça a joué, on a encore beaucoup à apprendre”, a déclaré Rigobert Song à l’issue de la rencontre.

Vainqueur trois fois de la Can, le Nigeria poursuit son chemin pour une 4e couronne. Après s’être qualifiés pour les quarts de finale à la suite de cette éclatante victoire sur le Cameroun, les Super Eagles affronteront l’Angola au prochain match. L’Angola qui a largement battu la Namibie (3-0), classée 3e du groupe du Mali (E). Sans vouloir tomber dans l’euphorie, le sélectionneur du Nigeria dit se concentrer sur sa prochaine opposition avec les Angolais.

“Nous allons désormais nous concentrer sur notre prochain match contre l’Angola, qui fait un excellent tournoi. Il va falloir prendre avec sérieux cet adversaire, donc nous allons continuer à coucher tôt, et à manger des pâtes (rires). Blague à part, toutes les équipes présentes à ce stade sont capables de remporter le tournoi”, a laissé entendre José Peseiro, sélectionneur du Nigeria.

Recordman du titre de champion avec 7 trophées, l’Egypte ne gagnera pas une 8e couronne. En tout cas, pas cette année. Les Pharaons, incapables de gagner le moindre match et auteurs de 3 matchs nuls lors de la phase de groupes ont été éliminés par la RD Congo. Les Léopards qui n’ont également connu que des matchs nuls se sont imposés à l’issue d’une séance fatidique des tirs au but 8-7 après le temps réglementaire et les prolongations soldés sur le score de 1-1.

Pays hôte de la Can 2010, l’Angola a écarté la Namibie pour poursuivre l’aventure ivoirienne.

De son côté, la Guinée a éliminé la Guinée Equatoriale dans le temps additionnel (1-0). C’est la première fois que le Syli remporte un match à élimination directe en Can. Historique !

Résultats et affiches des 8es de finale

Samedi 27 janvier 2024

17 h : Angola vs Namibie : 3-0

20 h : Nigeria vs Cameroun : 2-0

Dimanche 28 Janvier 2024

17 h : Guinée équatoriale vs Guinée : 0-1

20 h : Egypte vs RD Congo : 1-1 (après prolongation puis 7 tirs au but à 8)

Lundi 29 janvier 2024

17 h : Cap-Vert vs Mauritanie

20 h : Sénégal vs Côte d’Ivoire

Mardi 30 janvier 2024

17 h : Mali vs Burkina Faso

20 h : Maroc vs Afrique du Sud

CAN/COTE D’IVOIRE 2023

Une première phase éblouissante

Avec 36 matchs pour l’ensemble des six groupes de quatre équipes chacun, la phase de groupes de la Can Côte d’Ivoire 2023 s’est déroulée du 13 au 24 janvier. Après une dizaine de jours d’intenses matchs, le bilan établi donne des statistiques éblouissantes.

A l’issue de la première phase de la Can Côte d’Ivoire 2023, ce sont 36 matchs qui ont été disputés par les 24 pays qualifiés. Durant la trentaine d’oppositions, 20 victoires ont été enregistrées contre 16 matchs nuls. Au total, 89 buts ont été marqués dont 9 penaltys sur les 11 accordés contre 2 ratés. Sur les 89 buts inscrits, 3 ont été un CSC (but contre son camp).

Seule équipe à avoir gagné ses 3 premiers matchs, le Sénégal s’est qualifié pour les 8es avec 9 points sur 9 possibles. De son côté, la Guinée équatoriale, surprenante leader du groupe A composé du Nigeria et de la Côte d’Ivoire, a fini cette première étape en étant l’attaque la plus prolifique avec 9 buts marqués. A l’inverse, la Guinée-Bissau, le Mozambique et la Gambie ont chacune encaissé 7 buts.

Auteur de 5 buts en 3 matchs avec un triplé et un doublé, l’Equato-guinéen Emilio Nsue a fini en tête du classement des buteurs. De leur côté, Lamine Camara du Sénégal, Baghdad Bounedjah de l’Algérie, Dala Gelson de l’Angola et Jordan Ayew du Ghana ont aussi réalisé des doublés.

Avec 16 places en jeu pour les 8es de finale, ce sont 8 équipes qui ont été éliminées après la phase de groupe.

Participant à sa 3e Can, la Mauritanie s’est qualifiée pour la première fois en huitièmes de la compétition. Contre l’Algérie, les Mourabitounes ont également obtenu leur premier succès dans la Can après 8 matchs. Champion d’Afrique en titre, c’est aussi la première fois que le Sénégal remporte ses 3 premiers matchs en phase de poules d’une Can avec 8 buts inscrits contre 1 encaissé

Equipe championne 2019, l’Algérie a été éliminée sans la moindre victoire. En rappel, la Caf a indiqué que c’est la 2e Can consécutive que l’Algérie est éliminée dès la phase de groupes et sans aucune victoire. « En 2021, les Fennecs ont compté 1 point et en 2023, deux points ».

Avec ses 5 réalisations, l’Equato-guinéen Emilio Nsue a terminé la phase de groupes en tête du classement. C’est le deuxième joueur à réaliser une telle performance à cette étape de la compétition depuis l’Ivoirien Laurent Pokou (7 buts en 1970). Classé 2e du groupe A, le Nigeria a atteint la phase à élimination directe lors de chacune de ses 15 dernières participations à la Coupe d’Afrique des Nations (soit depuis 1984), plus longue série du genre dans l’histoire du tournoi. Largement battue (4-0) par la Guinée-équatoriale, la Côte d’Ivoire a subi sa plus large défaite en Coupe d’Afrique des nations. Les Éléphants n’avaient jamais perdu un match de Can sur une marge de 4 buts avant.

Décrite comme l’une des plus belles Can, cette 34e édition a déjà fait plusieurs victimes sur les bancs de touche. En effet, 5 entraîneurs ont quitté leur poste à l’issue de la phase de groupes. Tom Saintfiet en Gambie, Chris Hughton au Ghana, Jalel Kadri avec la Tunisie, Djamel Belmadi en Algérie, Jean-Louis Gasset en Côte d’Ivoire.

