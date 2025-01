Non qualification du Mali au CHAN : Le calvaire des supporteurs va bon train !

À l’élimination très amère des Aigles seigneurs à la dernière coupe d’Afrique des nations, la non qualification des Aiglons à la CAN U20 et au parcours catastrophique du Djoliba AC pour une première participation d’un club malien à la Ligue des champions CAF vient s’ajouter la partition d’affliction des Aigles locaux dans cette sinistrose avec leur élimination du championnat d’Afrique des nations 2025.

En effet, le 29 Décembre 2024, le Stade du 26 mars aura été le théâtre d’un autre coup dur pour le football malien, suite au match nul et vierge qui qualifie notre adversaire du jour, en occurrence les Al Mourabitounes. La Mauritanie a réussi en effet à dompter les Aigles A’ à domicile, lors de la première rencontre qui s’est soldé par un but à zéro. Si le sélectionneur fraîchement demis de ses fonctions, Baye Bah, fonde son plaidoyer sur le fait que son rôle est de préparer l’équipe tactiquement pour se créer des occasions et non d’endosser la responsabilité de l’échec d’une équipe n’ayant pas parvenue à mettre le ballon au fond des filets, il n’en demeure pas moins que beaucoup de griefs à son endroit paraissent pertinents à bien d’égards. La vérité est que la non sélection du meilleur buteur ainsi que du meilleur milieu de terrain du championnat national, respectivement Lamine Diakité des onze créateurs et Lassine Kouma du Stade malien, fait encore jaser des supporteurs qui ont failli agresser physiquement le sélectionneur au coup de sifflet final. Nombre d’observateurs et connaisseurs estiment, en clair, que ces deux grandes absences incomprises ont pesé dans le manque de réalisme de l’équipe dans le secteur offensif et l’impure par conséquent au choix de Baye Bah.

En tout cas, son éviction après cette non qualification par la FEMAFOOT sonne creux, quand on sait que sa nomination à la tête de la sélection nationale des joueurs locaux était annonciateur d’échec pour beaucoup d’amateurs du football national.

Seydou Diakité

Commentaires via Facebook :