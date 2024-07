Comme lors de sa belle et de sa riche carrière, Patrice Evra est une personnalité qui fait parler. Loquace et n’hésitant pas à amuser la galerie sur les réseaux sociaux, l’ancien international français gravite toujours dans le monde du football depuis sa retraite en 2019.

Pour autant, l’ancien de Monaco aurait préféré être épargné par ce genre de polémique. Ce vendredi, Le Parisien explique que ce dernier a été condamné le 9 juillet à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits d’abandon de famille.

La cause ? Entre 2021 et 2023, son épouse, Sandra Evra, l’accuse de n’avoir pas payé 969 000 de pension alimentaire. De plus, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné l’ancien défenseur gauche de Manchester United pour des centaines de milliers d’euros d’impayés de pension alimentaire. Alors qu’il devra verser 6 000 euros de plus pour le préjudice moral et les frais de procédure, le natif de Dakar conteste les faits et a indiqué à son avocat sa volonté de faire appel de cette décision de justice.

Pub. le 12/07/2024 19:45 MAJ le 12/07/2024 20:55

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :