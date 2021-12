Dans l’après-midi du dimanche 19 décembre 2021, le champ hippique de Bamako sis à l’Hippodrome a abrité la 78e édition du grand prix de la nation de la Fédération Malienne des Sports Equestres du Mali. Ladite cérémonie a marqué la présence de plusieurs personnalités, dont : le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Modibo Koné, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l’instruction civique, Moussa Ag Attaher, le Directeur Général de PMU-Mali, M. Fassery Doumbia, le DGA de Moov Africa Malitel, Sidy Dembélé, Monsieur l’Ambassadeur du Qatar au Mali et de nombreuses personnalités et amateurs du cheval. C’était sous la présidence de monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des sceaux, Mahamadou Kassogué, représentant le Président de la transition, le Col. Assimi Goïta.

Prenant la parole, le N°1 du PMU-Mali (Pari Mutuel Urbain), M. Fassery Doumbia expliquera que, la collaboration entre sa structure et la Fédération malienne des sports équestres ne datent pas d’aujourd’hui. A l’en croire, grâce à ce partenariat, plusieurs jeunes ont bénéficié des bourses de stage hors du Mali. ‘’Faire des jeunes maliens les meilleurs de la sous-région dans le domaine des sports équestres, est ce que nous souhaitons le plus et nous y travaillons dans ce sens’’, dira-t-il. Et d’annoncer des innovations majeurs, notamment un tableau afficheur des courses, un poteau finish…, afin de contribuer à apporter plus de transparence dans les résultats des courses.

Pour ce qui concerne, le ministre de la jeunesse et des sports, M. Moussa, il dira que le cheval est culturel dans notre société et que tout le monde est concerné par la promotion de l’équitation et la cause des chevaux. A cet effet, expliquera-t-il, qu’en rapport avec le ministre de l’Economie et des Finances et sous le leadership du président de la transition, qu’une nouvelle tribune digne de ce nom sera construite au champ hippique, pour le grand bonheur des amateurs des chevaux. Selon le ministre Ag Attaher, conformément à la politique nationale du développement du sport, le projet de texte de la direction du champ hippique de Bamako et son cadre organique sont dans le circuit d’approbation gouvernemental après avis positif et la réunion interministérielle sur ce texte est programmée pour le 6 janvier 2022. Il a pour conclure son intervention, remercié PMU-Mali pour son engagement sans faille, les responsables de la fédération pour la réussite de ce grand prix, les propriétaires des chevaux, particulièrement Madoufing N’Diaye pour avoir offert des chevaux au Président de la transition, au Premier ministre et au ministre de la Défense.

Après avoir remercié les uns et les autres à son nom propre et au nom du Président de la Transition, pour les efforts consentis, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des sceaux, Mahamadou Kassogué fera part de sa joie pour avoir présidée le grand prix de la nation 2021. ‘’Des moments de ce genre, qui montrent la cohésion des Maliens pour un objectif commun, est d’une importance capitale, pour un pays comme le notre qui traverse une période difficile’’, a-t-il mentionné. A l’en croire, le Mali a besoin des initiatives du genre dans tous les domaines. D’où l’occasion pour lui de remercier au nom du Président de la Transition, tout ceux qui ont de près ou de loin contribué à la réussite de l’évènement.

A l’issue des différentes courses, le cheval ‘’Tempête’’ d’Adama Traoré s’est imposé au niveau des cracks. Au niveau des demi-cracks, le cheval ‘’Petit génie’’ d’Alima N’Diaye a occupé la 1ère place. Quant à la catégorie des super-cracks, le cheval ‘’Bagnéré’’ de Mamadou Alou Kouma s’est classé premier.

Dans la catégorie des petits chevaux en groupe ‘’A’’, le cheval ‘’Khalanga’’ du jockey Demba Sidibé a pris la 1ère place, dans le groupe ‘’B’’, le cheval ‘’Loucas Paqueta’’ du jockey Demba Sidibé a remporté la 1ère place, dans le groupe ‘’C’’, c’est le cheval ‘’Cube jumbo’’ du jockey Mamadou Tangara dit Kara qui a caracolé en tête et le cheval ‘’Riyad Mahrez’’ du jockey Demba Sidibé s’est hissé à la 1ère place dans le groupe ‘’D’’.

Le prix du meilleur joueur a été décerné à Bourama Tolo de l’écurie ‘’Chelsea de Baraoueli’’. Le prix du meilleur cheval est revenu au cheval ‘’Saramani’’ de Mamadou Traoré. Le prix du meilleur entraineur a été décerné à Mamoutou Diarra.

Des prestations artistiques et humoristiques ont rehaussées l’éclat de cette grande cérémonie annuelle, dont le sponsor principal demeure le PMU-Mali.

