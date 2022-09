Le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, vient d’être célébré par la Fédération Malienne de Football lors de la première Nuit de Reconnaissance et du Mérite, le vendredi 16 septembre dernier à Radisson Collection. Cela pour son inestimable service rendu au football malien. Une distinction bien méritée.

Le vendredi 16 septembre 2022 à l’hôtel Radisson Collection (ex Sheraton), à l’occasion de la 1ère édition de la Nuit de reconnaissance et du mérite, le Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), Habib Sissoko, et son directeur de Cabinet, Tidiane Médian Niambélé, ont été célébrés par le Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football à travers son Président Mamoutou Touré dit Bavieux.

Une attestation de reconnaissance a été décernée au Président Habib Sissoko pour son inestimable service rendu au mouvement olympique malien. Cette distinction a été fortement appréciée par l’ensemble du mouvement olympique et sportif. En un mot, elle est bien méritée. Cette distinction de la Femafoot vient s’ajouter à d’autres récompenses reçues sur le plan international pour service rendu au sport.

Notons que Habib Sissoko, en plus de son statut de président du CNOSM, est également président de la Zone II des Associations des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique, membre du Conseil Exécutif des Comités Nationaux Olympiques au niveau mondial et Directeur de Développement de la Fédération Internationale de Judo.

La reconnaissance pour l’inestimable service rendu au football malien a été attribuée à Tidiane Niambélé. L’actuel président du Djoliba AC fut Président de la Fédération Malienne de Football de 2002 à 2005. Auparavant, il avait occupé plusieurs postes au sein de l’instance suprême du football malien dont celui de Secrétaire général.

C’était en présence de la représentante du parrain de l’événement (Colonel Malick Diaw, Président du Conseil National de Transition), l’honorable Diarra Racki Talla, du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher et de nombreuses personnalités politiques et sportives. Cette reconnaissance de plus, conforte le rôle incommensurable de deux hommes valeureux engagés au service du développement du mouvement national olympique.

El Hadj A.B.H avec le CNOSM

