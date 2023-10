Préparatif de la CAN cote d’Ivoire 2023 : Le Mali affronte l’Ouganda en amical international ce vendredi

Le centre pour le sportif d’élite Ousmanebléni Traoré de Kalanba étant toujours en chantier. Ce rassemblement des aigles se passera comme il est de coutume ces derniers temps dans un des hôtels de la place. Le début de rassemblement a eu lieu le lundi dernier aux environs de midi et la première séance d’entrainement c’est déroulé le soir à 19h au stade du 26 de Yirimadio.

En cette période, le Mali profite de cette fenêtre Fifa d’octobre pour livrer deux rencontres amical international. Les poulains du sélectionneur de Sekou Eric Chelle jouent contre l’Ouganda ce vendredi au stade du 26 mars de Yirimadio à 19 heures. Le lendemain samedi, les aigles s’envolent pour le Portugal ou ils affrontent l’Arabie Saoudite le mardi 17 octobre 2303. Toutes ces rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs de la Can Côte-d’Ivoire 2023 dont le tirage des groupes était prévu ce jeudi à Abidjan, en Côte-d’Ivoire. Un tirage à l’issu duquel les différentes sélections nationales connaitrons leur adversaire de poule.

Les équipes malienne et ougandaise se connaissent pour avoir été dans le même groupe des éliminatoires de la coupe du monde 2022, 0-0 à Kampala pour la manche allé et 1-0 en faveur des Aigles du Mali à Agadir au compte du match retour. Les aigles du Mali disputeront un autre match amical international quatre jours plus tard contre l’Arabie Saoudite le 17 octobre.

Cette rencontre contre l’Arabie Saoudite sera une bonne occasion pour les Aigles du Mali de se préparer pour les éliminatoires de la coupe du monde 2026. A noter maliens et saoudiens se sont rencontré qu’une fois c’était en 2019 et le match était soldé par un nul 1-1. Ces deux matchs sont des occasions pour les poulains du sélectionneur Éric Sékou Chelle de se préparer et mieux pour les compétitions continental en occurrence la Can 2023 mais aussi les éliminatoires de mondial 2026.

A noter également que sur la liste des 27 joueurs convoqués, trois sont forfait. Il s’agit du milieu de terrain d’Yves Bissouma de Tottenham (D1 anglaise), de l’attaquant Moussa Djenepo de Standard de Lièges (D1 Belge) et milieu défensif Cheick Doucouré de Crystal Palace (D1 anglaise), pour cause de blessure.

Ainsi la liste tant attendu de 27 joueurs a été dévoilé lors de la conférence de presse tenue ce samedi 7 octobre 2023. Dans la liste, il n’y a pratiquement pas de nouvelles têtes à part Ibrahim Sissoko de Strasbourg (D1 Français).

Selon la femafoot, après le forfait de Cheick Doucouré blessé avec son club et qui n’a pas effectué le déplacement pour le regroupement à Bamako, la dernière nouvelle, Yves Bissouma et Moussa Djenepo, tous deux touchés lors de la première séance d’entrainement des Aigles (mardi 10 octobre dans la matinée) au Stade du 26 mars de Bamako.

Aux dires de la femafoot, après les examens médicaux effectués, l’aspect IRM évoquant une inflammation de l’aponévrose du muscle droit fémoral du quadriceps droits sans lésion musculaire pour Yves Bissouma. Quant à Moussa Djenepo, il souffre d’une contusion osseuse et sous tendineuse du gros orteil.

Selon nos informations, Yves Bissouma et Moussa Djenepo ont quitté le regroupement des Aigles pour rejoindre leur club respectif hier mercredi 11 octobre 2023.

Lamine Kané

