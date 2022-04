Prix récompensant le meilleur joueur africain évoluant en ligue 1 française, le capitaine des aigles du Mali et du Stade Rennais, Hamari Troré, figure parmi les 12 joueurs nominés et est susceptible de brandir le trophée vu la saison qu’il est en train de réaliser avec son club.

Auteur d’une remarquable saison avec le Stade Rennais, plus de 2190 minutes jouées, 2 buts marqués et 7 passes décisifs à son actif, il serait étonnant de ne pas voir le nom du capitaine des aigles du Mali, Hamari Traoré, sur cette liste des nominés. Capitaine exemplaire, Hamari est un atout de taille dans la défense rennaise et ses performances ont permis au Stade Rennais de se hisser en haut du tableau et de concurrencer les cadors du championnat de ligue 1 française comme le PSG, l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais.

Leader incontournable dans le vestiaire, Hamari Traoré est le relais entre son entraineur Bruno Génésio et ses coéquipiers sur le terrain et joue parfaitement ce rôle. Celui qui est en train de réaliser l’une de ses meilleures saisons dans le championnat Français en enchainant des performances XXL à chaque match, que ce soit au Roazhon Park, le jardin du Stade Rennais ou dans d’autres stades de la ligue 1 Française, est en train de prouver tout le bien qu’on attend de lui. Ce trophée parachèvera le travail entamé sur les gazons de l’académie Jean Marc Guillou de Bamako où Hamari Traoré a fait ses premiers pas.

Voici les 12 nominés au prix Marc Vivien Foé 2022 : Yunis Abdelhamid (34 ans, Stade de Reims/Maroc) ; Nayef Aguerd (26 ans, Stade Rennais/Maroc) ; Mohamed Bayo (23 ans, Clermont Foot/Guinée) ; Sofiane Boufal (28 ans, Angers SCO/Maroc) ; Seko Fofana (26 ans, RC Lens/Côte d’Ivoire) ; Idrissa Gueye (32 ans, PSG/Sénégal) ; Achraf Hakimi (23 ans, PSG/Maroc) ; Wahbi Khazri (31 ans, ASSE/Tunisie) ; Mario Lemina (28 ans, OGC Nice/Gabon) ; Moses Simon (26 ans, FC Nantes/Nigéria) ; Karl Toko Ekambi (29 ans, OL/Cameroun) ; Hamari Traoré (30 ans, Stade Rennais/Mali).

Moussa Samba Diallo

