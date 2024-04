Promotion des disciplines sportives : Le Groupe Renouveau innove avec un gala de boxe

Le Groupe de presse Renouveau a organisé le vendredi 19 avril 2024 un gala de boxe à son siège à Missabougou. A travers cette initiative, il s’agit pour le Groupe Renouveau d’apporter sa partition dans la promotion des disciplines sportives plus précisément le noble art.

Il y avait foule samedi dernier dans l’enceinte du Groupe Renouveau à la faveur du gala de boxe organisé par ce groupe de médias. Parmi les invités on pouvait noter naturellement les responsables de la Fédération malienne de boxe, de nombreux fans de cette discipline et une forte équipe du Groupe Renouveau avec à sa tête l’administrateur général Markatié Dao. Pour ce gala de boxe, un ring avec toutes les commodités a été installé dans la grande salle de production du Groupe Renouveau. Cinq combats qui ont concerné de jeunes boxeurs du dojo du Camp Para à ceux de Star Boxing Club étaient à l’affiche. Dans la catégorie des 65 kg on peut noter la victoire d’Alou Sacko sur Abdoul Karim Samaké.

Ramada Soumaré de Star Boxing Club s’est incliné aux points face à Daouda Diarra du dojo du Camp Para. Charles Diakité est aussi sorti vainqueur de son combat avec Tiémoko Traoré. Idem pour Fousseyni Traoré qui a pris le dessus face à Hamidou Konaté. Dans le cinquième combat de la soirée, un combattant s’est désisté et son challenger a été désigné vainqueur par l’arbitre.

Notons que les vainqueurs de cette soirée de boxe ont eu chacun une enveloppe de 100 000 F CFA plus une attestation de reconnaissance. Les vaincus ont empoché chacun une récompense de 50 000 F CFA.

Aux termes de cette soirée gala, l’administrateur du Groupe Renouveau Markatié Dao n’a pas caché sa satisfaction quant à la réussite de l’événement et la collaboration franche de la Fédération malienne de boxe. “Nous sommes très satisfaits de l’organisation et de la mobilisation pour ce gala de boxe. Au niveau du Groupe Renouveau, nous avons décidé de donner un autre visage à la boxe malienne, c’est la première fois qu’un gala de boxe est organisé dans un studio et nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin”, a soutenu M. Dao. Il a ajouté que si tous les acteurs maliens de cette discipline se donnent la main, notre pays produira sans nul doute des champions dans cette discipline à dimension internationale. M. Dao a rappelé que le Groupe Renouveau a organisé cette soirée sur fonds propres et a besoin de l’accompagnement de partenaires pour donner plus d’éclat à cette initiative qui pourrait, selon lui, concerner d’autres disciplines sportives. “Nous souhaitons apporter notre contribution au développement du sport au Mali d’une manière générale”, a-t-il conclu.

La représentante du président de la Fédération malienne de boxe, Mme Bengaly Mahawa Guindo, n’a pas caché sa satisfaction. “Je suis très satisfaite de l’initiative du Groupe Renouveau. La presse comme on le dit le plus souvent est le quatrième pouvoir et au niveau de la Fédération nous sommes convaincus que ce sont des genres d’initiatives qui vont contribuer à développer cette discipline”, a soutenu Mme Bengaly Mahawa Guindo.

Kassoum Théra

