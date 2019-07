Ce dimanche matin, la presse espagnole, et plus précisément catalane se régale de la déclaration de Neymar contre le Paris Saint-Germain.

Pas un jour ne se passe sans que Neymar ne soit le centre des discussions des amoureux du football et du marché des transferts. En effet, l’ailier brésilien du Paris Saint-Germain veut quitter l’Hexagone, comme l’a admis le directeur sportif du Paris SG, Leonardo, et il souhaiterait retourner au FC Barcelone. Ce samedi, lors d’une interview accordée à Oh My Goal, l’Auriverde, privé de Copa America sur blessure, n’a pas vraiment respecté le club avec lequel il est sous contrat.

« Le meilleur souvenir de ma carrière de footballeur ? Il y en a deux. D’abord, quand on a gagné les Jeux Olympiques avec le Brésil. Ensuite, la “remontada” contre Paris. Ce que nous avons ressenti lorsque nous avons marqué le sixième but… Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça… C’était incroyable. Quand on a gagné contre le PSG avec Barcelone, c’était complètement… Nous sommes tous devenus fous après ! Je crois que c’était le meilleur sentiment possible pour nous tous », a indiqué le Brésilien.

Le Brésilien provoque le PSG

Évidemment, cette phrase est loin d’être passée inaperçue de l’autre côté des Pyrénées et ce qu’on peut dire c’est que les médias catalans n’en perdent pas une miette. « Cela a peut-être été sincère, mais pas très politique. Il est clair qu’il n’a pas l’intention d’améliorer ses relations avec le PSG et qu’il continue de faire des signes au Barça », écrit Mundo Deportivo. De son côté Sport, l’autre média pro-Barça, va encore plus loin.

« Bombe Neymar ! Le Brésilien provoque le PSG avec des déclarations sévères », titre-t-il. Une déclaration qui, cela semble clair, ne devrait pas plaire du tout au Paris Saint-Germain, qui compte bien sanctionner son joueur pour son absence lors de la reprise lundi dernier. Le joueur, lui, est attendu ce lundi dans la capitale française. Une chose est certaine, nous ne sommes pas près de voir le feuilleton du retour de Neymar au FC Barcelone se terminer.

Source: http://www.footmercato.net

