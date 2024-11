“Qu’il arrête de sortir en boîte” : Kylian Mbappé devenu “nul” ? Un Champion du Monde tacle violemment le joueur de l’Equipe de France

Même quand il n’est pas en Equipe de France, snobé par Didier Deschamps pour le rassemblement du mois de novembre 2024, Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions. Et cette fois, c’est un Champion du Monde qui a tenu à tacler l’attaquant du Real Madrid, dont les performances seraient… “nulles”.

Après avoir snobé le rassemblement du mois d’octobre pour aller faire la fête en Suède, Kylian Mbappé a vu Didier Deschamps le punir en novembre. Alors même que l’attaquant du Real Madrid espérait retrouver l’Équipe de France en cette fin d’année, il a finalement vu le coach lui mettre un stop en le privant d’une sélection.

Kylian Mbappé, un joueur devenu “nul” ?

Une situation inédite dans la carrière du Champion du Monde 2018, qui ne surprend pas un autre Champion du Monde. Mais de 1998 cette fois. Invité de RMC, Lionel Charbonnier a envoyé un tacle encore plus violent que ceux d’Antonio Rüdiger à l’entrainement à destination de notre Mbappé national.

“Il est nul, Deschamps ne va pas l’appeler en Équipe de France. Il est nul, s’est-il emporté, déçu par les performances et l’attitude récentes du joueur. DD a déjà appelé des joueurs pas bons en club, ou remplaçants, mais en Équipe de France, les Giroud, Griezmann et compagnie, étaient toujours bons.” Et d’ajouter : “Kolo Muani marque des buts en Équipe de France, Mbappé n’en marque pas. Il est passé à côté de son Euro. Avant ça, il n’avait pas marqué énormément, il n’était pas bon non plus.”

“Qu’il arrête de sortir en boîte, qu’il travaille”

Aussi, l’ancien gardien estime que l’actuel Capitaine des Bleus n’a plus sa place dans le groupe aujourd’hui. “Non ça ne me choque pas [qu’il ne soit pas sélectionné]. Absolument pas. Tu n’es pas bon, tu ne vas pas en Equipe de France, tu n’as pas de totem d’immunité”, a-t-il martelé. Bien sûr, Charbonnier n’est évidemment pas contre un retour de Mbappé en Equipe de France, mais il estime en revanche qu’il devra cravacher pour retrouver son rang.

“Qu’il se refasse la cerise, qu’il arrête de sortir en boîte, qu’il travaille, a soufflé le consultant. Qu’il ne soit pas mis sur le banc avec le Real parce que ça va lui pendre au nez.” Et de conclure en lui envoyant une petite pique vis-à-vis de l’une de ses précédentes sorties médiatiques : “Mais quand c’est comme ça, tu te couches tôt et tu manges bien, ce n’est pas ce qu’il avait dit ?”

Des paroles extrêmement fortes qui, à priori, devraient passer au-dessus d’Mbappé. On l’a récemment découvert, il a déjà profité de son temps libre pour passer une soirée à Paris en compagnie d’anciens coéquipiers… Qu’elle semble loin la Coupe du Monde 2022…

Source: https://www.purebreak.com/

