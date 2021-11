Ronaldo sauve encore Man U, Lewandowski cartonne, le Bayern et la Juve qualifiés, service minimum pour le Barça

LIGUE DES CHAMPIONS – Cristiano Ronaldo a encore endossé son costume de super héros pour sauver Manchester United! En difficulté dans le jeu, et menés à deux reprises sur la pelouse de l’Atalanta, les Red Devils ont pu compter sur le doublé de leur star portugaise pour arracher, in extremis, le point du partage (2-2). Soirée beaucoup plus tranquille en revanche pour le Bayern Munich. Portés par un Robert Lewandowski des grands soirs, les Bavarois ont dominé Benfica (5-2) et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2021-2022. Comme la Juventus qui a facilement dominé le Zenit (4-2). Autre cador européen actif mardi soir, le Barça se relance complètement dans cette phase de groupes en dominant, sans briller, le Dynamo Kiev (0-1).

Ce qu’il faut retenir

Groupe E: ça passe pour le Bayern, le Barça grimpe à la deuxième place



Nouveau récital pour le Bayern Munich en Ligue des Champions. Avec leur super buteur, Robert Lewandowski, dans tous les bons coups, les Bavarois n’ont fait qu’une bouchée du Benfica de Jan Vertonghen dans le match le plus spectaculaire de la soirée (5-2). Quatre matchs, quatre victoires, 17 buts marqués: le champion d’Allemagne a survolé son groupe et se qualifie déjà pour les huitièmes de finale.

Mais la défaite de Benfica fait aussi les affaires du Barça. Sans briller, les Blaugrana se sont imposés à Kiev, sur la pelouse du Dynamo, grâce à un but d’Ansu Fati. Une petite, mais précieuse victoire: les Catalans (6 points) grimpent à la deuxième place de leur groupe devant Benfica (4) et le Dynamo Kiev (1).