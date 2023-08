À la faveur d’une conférence de presse tenue le dimanche 12 août dans son quartier général de campagne, la liste menée par Salaha Baby pour la présidence de la Fédération Malienne de Football a dévoilé son programme électoral. Axé sur huit grands objectifs, ce programme ambitieux vise à redonner au football malien, sa grandeur d’antan et à le sortir de la situation difficile dans laquelle il se trouve.

L’objectif central de la liste Salaha Baby est limpide : « Un mandat, un trophée majeur ; un mandat, une qualification en phase finale de la coupe du monde ». Ce programme repose sur huit axes stratégiques soigneusement élaborés pour transformer la réalité actuelle du football malien.

Le premier axe concerne la révision des Textes Régissant le Football. La liste propose de réviser les règlements et statuts qui encadrent le football malien afin de moderniser et clarifier les responsabilités ainsi que les procédures.

Ensuite, le deuxième axe porte sur la réorganisation des Clubs, Associations et Centres de Formation. Cette réforme en profondeur vise à renforcer la base du football malien en restructurant les clubs, les associations et les centres de formation.

Le troisième axe s’attaque à la création d’une Ligue Professionnelle de football, un élément clé pour professionnaliser le sport et accroître son niveau de compétitivité. Parallèlement, le quatrième axe porte sur la mise en place d’une Direction Technique Nationale pour guider la politique de formation et le développement des talents dans le pays.

Le cinquième et sixième axe sont dédiés, respectivement, au financement du Football et au Développement des Infrastructures. La liste s’engage à prendre des mesures concrètes pour garantir un financement adéquat du football malien, essentiel pour son développement durable. De plus, elle prévoit d’investir dans l’amélioration et l’expansion des infrastructures sportives afin de faciliter la pratique du sport et l’organisation d’événements.

Le septième axe vise à optimiser la Gestion des Sélections Nationales. Cette initiative vise à établir une gestion plus efficace et transparente des équipes nationales pour maximiser leurs performances.

Enfin, le dernier axe a pour but d’instaurer un Climat de Collaboration favorable entre les dirigeants et les acteurs du football malien, créant ainsi une atmosphère conviviale et une entente positive.

Salaha Baby et son équipe manifestent une confiance inébranlable en leur succès lors de l’Assemblée Générale Élective de la FEMAFOOT. Leur détermination à insuffler une nouvelle ère de prospérité dans le football malien repose sur des principes solides de moralité et d’engagement envers ce sport. Leur vision consiste à rassembler des individus animés par la passion de faire prospérer le football, au-delà des intérêts personnels.

Salaha Baby souligne l’importance d’un programme détaillé pour chaque candidat, permettant aux électeurs de faire un choix éclairé. Il met en avant des initiatives spécifiques telles que la révision des textes régissant la FEMAFOOT pour réduire les charges de l’État et restaurer la renommée du football malien.

Toutefois, Salaha Baby exprime sa conviction en la victoire et en la capacité de son équipe à soulager le peuple malien pendant leur mandat.

Le programme qu’ils ont présenté devient ainsi le socle central de leur gouvernance, visant à redonner au football malien sa place de choix sur la scène internationale. « Le peuple malien sera soulagé pendant notre mandat », a-t-il martelé.

Dans la foulée, il a été question de l’invalidation de cette liste liée au double parrainage.

En réponse, les sieurs Abba Mahamane, Seydou Oumar Traoré et Gadiaba Cissé ont fait comprendre que cette affaire a nécessité la saisine du Tribunal Administratif du Sport et de la FIFA qui doivent y statuer. Ils sont optimistes que la liste sortira grande de cette imbroglio judiciaire montée de toute pièce.

Adama Coulibaly

