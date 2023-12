Serie A | Affaire Pogba : Le parquet italien antidopage requiert 4 ans de suspension

Il n’y aura pas d’accord à l’amiable pour Paul Pogba. Selon les médias italiens, le parquet de l’antidopage transalpin demande une suspension de 4 ans pour l’international français âgé de 30 ans, suspendu depuis le 20 août dernier après un test positif à la testostérone à l’issue du déplacement sur la pelouse de l’Udinese. Soit la peine maximimale prévue.

C’est une requête qui pourrait sérieusement compromettre la suite de la carrière de Paul Pogba. Selon les principaux médias italiens, le parquet italien antidopage a requis une suspension de quatre ans contre l’international français, contrôlé positif à la testostérone fin août à l’issue du match face à l’Udinese, où l’international français n’était pas entré en jeu.

“Je peux confirmer que nous avons reçu ce (jeudi) matin cette notification de l’autorité antidopage, avec quatre ans (de suspension) requis”, a déclaré à l’AFP une source du club turinois.

Suspendu à titre provisoire, Pogba, 30 ans, continue de plaider la non-intentionnalité. Pour expliquer ce contrôle antidopage positif, l’entourage de “La Pioche” a toujours fait savoir que les métabolites de testostérone proviendraient d’un complément alimentaire prescrit cet été par un médecin qu’il a consulté aux Etats-Unis. La testostérone, hormone de la fertilité et de la sexualité masculine, favorise le développement musculaire. Demandée par la “Pioche”, la contre-expertise sur l’échantillon “B” avait confirmé la présence de la substance incriminée le 6 octobre dernier.

De son côté, la Juventus, elle, attend la sanction définitive avant de décider la marche à suivre dans ce dossier. La presse italienne a souvent expliqué son souhait de pourrait rompre son contrat et économiser son salaire, actuellement suspendu et estimé à 8 millions d’euros (+ 2 de bonus) par an. Dans l’attende son jugement, Pogba risque donc jusqu’à quatre ans de suspension. S’il parvient à démontrer la non-intentionnalité, elle pourrait être réduite de moitié, voire limitée à quelques mois si l’usage de la substance a eu lieu “hors compétition et n’est pas liée à son niveau de performance”.

