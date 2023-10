Sory Ibrahima Diarra, co-fondateur du centre Boubacar Baba Diarra (C2BD) : “Suite au décès de mon père en 2021, j’ai décidé de créer avec mon frère Lassine le Centre C2BD, qui fonctionne aujourd’hui sur fonds propres”

“Nous comptons mettre en place des installations haut de gamme pour une formation de qualité et un bon suivi scolaire des enfants”

Après le décès brutal de l’ancien président de la Fédération malienne de football en 2021, son fils Sory Ibrahima Diarra a décidé de créer un Centre de football dénommé “Centre Boubacar Baba Diarra” (C2BD). Une manière de rendre un vibrant hommage à son père, qui fut un dirigeant sportif exemplaire. Dans cet entretien exclusif, Sory Ibrahima Diarra saisit cette occasion pour “demander pardon au nom de feu l’Inspecteur général de police Boubacar Baba Diarra pour les éventuels tords qu’il a pu commettre car c’est un homme après tout avant d’appeler les acteurs du football malien à se donner la main et pour finir prier pour le Mali”. Suivez l’interview.

Aujourd’hui-Mali : Pouvez-vous vous présenter ?

Sory Ibrahima Diarra : Je m’appelle Sory Ibrahima Diarra, je suis économiste de formation et je travaille pour une société privée de la place.

Pouvez-vous nous parler du Centre Boubacar Baba Diarra C2BD ?

Avant de commencer cette interview, je voudrais remercier le journal “Aujourd’hui-Mali” pour l’opportunité qu’il m’offre de communiquer sur mon centre. Vers 2018-2019, j’étais en réflexion pour la création d’un centre de formation de football avec mon grand frère. On se posait beaucoup de questions et on hésitait.

En 2021, suite au décès de mon père, qui a été comme un coup de massue sur la tête, j’ai vu le monde d’une autre manière. Cela m’a donné le courage de me lancer dans le projet. J’ai alors convaincu mon frère, Lassine, et on a créé le centre et l’a dénommé Centre Boubacar Baba Diarra (C2BD).

Quelle expertise avez-vous pour créer un centre de football et comment se porte le centre ?

Développer un centre est un projet comme tout autre projet. Certes il faut connaitre le domaine mais il faut aussi savoir s’entourer et avoir de la rigueur. J’ai grandi dans une famille de football et le football est une passion pour moi. En 2014, à la fin de mes études, j’ai voulu me lancer dans le domaine du football mais mon père m’avait rappelé que cela pouvait être un problème pour lui car il était président de la Fédération malienne de football. J’ai alors demandé au président du LCBA à intégrer son staff, chose qu’il a acceptée. Je le salue au passage.

En 2016, j’ai postulé pour le prestigieux programme de Fifa-Master avec la CIES au Sénégal, j’ai été accepté mais à la dernière minute je n’ai pas pu y prendre part pour des raisons personnelles.

En 2018, j’ai intégré le staff de Soumaïla Coulibaly qui était entraineur des U15. Cela a été une expérience très enrichissante. En 2019, j’ai été pendant 2 ans vice-président du club de 2e division Africa-Foot.

Aujourd’hui, le Centre Boubacar Baba Diarra se porte bien. Nous avons commencé les entrainements fin mai 2023. Nous avons actuellement 11 U15 et 10 U12. Nous nous entraînons sur le terrain de l’école Mamadou Konaté de 15 h 30 à 17 h 30 du lundi au jeudi.

Pouvez-vous nous parler de votre staff et du bureau ?

Le bureau et le staff technique sont essentiellement composés de jeunes. Avec une moyenne d’âge de 30 ans. Dans le bureau, nous avons un informaticien, un expert en réseau, un juriste qui sont tous passionnés par le foot. Nous décidons des choix stratégiques ensemble. Et le staff technique est dirigé par Ismaël Traoré, ancien joueur professionnel et champion d’Afrique U17 en 2015. Il est assisté par deux autres anciens joueurs et un ancien international qui est un consultant externe. En somme, c’est une équipe très jeune qui connait ses forces et ses faiblesses et qui est surtout à la recherche d’opportunités pour renforcer ces capacités.

Quels sont les objectifs de C2BD ?

Nous avons des objectifs à court, moyen et long terme. Pour le staff, nous voulons rapidement renforcer ses capacités. Pour les enfants, nous souhaitons créer un cadre idéal pour une formation adéquate et un développement rapide. A moyen terme, c’est-à-dire dans 3-4 ans, nous souhaitons avoir une équipe compétitive capable de jouer le championnat de 3e division.

Pour finir, nous voulons construire des installations haut de gamme, capables d’offrir un cadre idéal pour assurer à la fois une formation de qualité mais aussi pour assurer un bon suivi scolaire des enfants. Nous accordons une importance à l’école car je pense que le parcours scolaire ne doit pas être délaissé pour le football à bas âge.

Comment faites-vous pour financer le Centre actuellement ?

Actuellement, le Centre marche sur fonds propres. Nous sommes à la recherche de partenaires, pas seulement sur le plan financier mais aussi sur le plan technique.

Votre mot de la fin ?

Je souhaite tout d’abord remercier le journal “Aujourd’hui-Mali”. Je souhaite aussi profiter de votre journal pour demander pardon au nom du feu Général Boubacar Diarra pour les éventuels tords qu’il a pu commettre car c’est un homme après tout. J’appelle les acteurs du football malien à se donner la main et pour finir prier pour notre pays.

Réalisé par El Hadj A.B. HAIDARA

