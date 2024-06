Le partenariat entre l’entreprise citoyenne “Petro Bama” et la Fédération malienne de football est cité aujourd’hui en exemple dans le secteur privé comme un partenariat “gagnant- gagnant”. Une manière, pour le patron de cette société, Cheick Oumar Karagnara, de jouer sa partition dans le développement et la promotion du football dans son pays. Lui-même est un passionné du sport plus particulièrement le football. En plus de la Fémafoot, Cheick Oumar Karagnara, plus connu sous le sobriquet de “Super Mano”, ne cesse d’apporter son soutien et son accompagnement à certains clubs et au football de masse à travers la Coupe “Vacances Petro Bama”, qui est un rendez-vous incontournable pour la jeunesse malienne

J’aime le sport, particulièrement le football. Quand j’étais tout petit, je voulais devenir footballeur mais mon défunt père n’en voulait pas. Son souhait était que je fasse le commerce, c’est ce que j’ai d’ailleurs fait.

En 2002, je suis parti au Congo-Brazzaville où j’ai passé 5 ans avant de revenir au bercail en 2007 pour diriger les stations de mon père. Dès mon retour, j’ai décidé de lancer un tournoi de football dénommé ‘Vacances Foot’ entre les jeunes de mon quartier, Torokorobougou. Cette compétition qui a rassemblé des milliers de jeunes, a été un franc succès. Et les populations ont adhéré à ce projet et m’ont encouragé à étendre le tournoi à l’ensemble des communes de Bamako. Ce qui a donné une autre dimension à la compétition qui me tient à cœur. C’est pour vous dire qu’au-delà du sponsoring, Petro Bama est prêt à accompagner et soutenir toutes les activités sportives”. Ces propos sont de Cheick Oumar Karagnara, PDG de Petro-Bama, dans une interview accordée au quotidien national L’Essor.

S’agissant du partenariat avec la Fédération malienne de football, Cheick Oumar Karagnara de préciser : “Pour le moment, nous sommes engagés seulement avec la Fémafoot, mais nous avons été approchés par d’autres associations sportives qui pourraient également devenir nos partenaires dans le futur. Et je suis optimiste”.

En tout cas, le sponsoring avec la Fémafoot est aujourd’hui cité comme un bel exemple de partenariat “gagnant-gagnant”. En plus de la visibilité pour son entreprise, Cheick Oumar Karagnara veut aussi jouer sa partition dans le développement et la promotion du football dans son pays.

Récemment, “Super Mano”, comme l’appellent ses intimes, s’est déplacé à Marrakech, au Maroc pour suivre les deux matches amicaux des Aigles du Mali face à la Mauritanie (2 buts à 0) et le Nigéria (2 buts à 0).

“Sincèrement, j’ai été très surpris de la prestation des Aigles du Mali. Je pense que nous avons aujourd’hui une équipe complète. Il suffit seulement de corriger certaines lacunes et tout ira bien. Sinon, je n’arrive pas à digérer la défaite contre la Côte d’Ivoire lors de la Can-2023. Mais, c’est le football aussi. Peut-être qu’un jour, le Mali va prendre sa revanche, surtout avec les joueurs que nous avons aujourd’hui”, nous a confié Cheick Oumar Karagnara à Marrakech.

Parlant du football malien, Super Mano ne cesse de remercier les autorités maliennes et les membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football pour les efforts déployés pour la bonne marche de cette discipline. “J’ai beaucoup apprécié la rénovation du Stade du 26 Mars et du Stade Mamadou Konaté. Les pelouses des deux stades sont extraordinaires. Je suis convaincu que nous allons vivre une belle finale de la Coupe du Mali ce samedi entre AFE et Stade Malien de Bamako. Ce sera du beau football. Que le meilleur gagne dans le fair-play”. Parole du PDG de Petro Bama. Et de saisir cette opportunité pour féliciter le Djoliba AC pour son titre de champion 2023-2024. El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :